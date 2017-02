Google führt Wochenende-Rankings ein

Im Zusammenhang mit den aktuellen Veränderungen in den Suchergebnissen habe ich eine neue Beobachtung gemacht: Google zeigt – zumindest bei einigen Keywords – eine Art „Wochenende-Rankings“. Wenn man diese Beobachtung weiter denkt, ergibt sich eine einfache, aber plausible Erklärung für die aktuellen Schwankungen der Google-Rankings. Konkret ist folgendes passiert: …

Phantom-Update

Beim Phantom-Update vom Mai 2015, so enorm viel Wirbel verursacht hat, bin ich am Ende zu folgender These gelangt: Auf Basis der User-Intention bevorzugt Google in den Serps bestimmte Seitentypen. Siehe: Einfache Erklärung für das Google-Phantom-Update: Anbieter oder Ratgeber?

In Kurzform: Google versucht seither, für jedes einzelne Keyword die User-Intention (bezogen auf die breite Masse) zu verstehen und die Serps jeweils so anzuordnen. Als Beispiel hatte ich damals den Begriff „Gleitsichtbrille„. Nachdem ich damit monatelang auf Platz eins gerankt habe, ist meine Ratgeberseite zu dem Thema mit dem Phantom-Update auf Position 6 abgestürzt. Denn offensichtlich wollte die Mehrheit der Suchenden eher einen konkreten Shop finden als einen Ratgeber. Das blieb so, bis vor ungefähr drei Wochen…

Nun aber hat sich wieder etwas verändert: Am vergangenen Samstag war ich plötzlich mit „Gleitsichtbrille“ wieder auf Platz eins und zwei bei Google (mit sehtestbilder.de und brillen-sehhilfen.de). Prima, dachte ich. Nur leider war der schöne Zauber am Montag vormittag wieder vorbei. Da sahen die Serps wieder genau so aus wie am Freitag zuvor. Bis gestern, Freitag, lag meine Brillenseite wieder auf dem trostlosen 6. Platz. Und heute? Heute ist Samstag – und meine beiden Domains ranken wieder auf Platz 1 und 2. Ein Zufall?

Wochenende-Rankings

Das glaube ich nicht. Ich vermute, dass der Google-Algorithmus inzwischen gelernt hat, dass die User-Intention in der Woche eine andere ist als am Wochenende. In der Woche suchen die Leute konkrete Anbieter, am Wochenende suchen Sie eher einen Ratgeber.

Zu simpel gedacht? Na, am Montag vormittag werden wir sehen…

Ich gehe davon aus, dass das aktuelle Update eine Weiterentwicklung bzw. Modifizierung des Phantom-Updates ist: die User-Intention wird nun nicht mehr „allgemein“ berechnet, sondern tagesaktuell. Das oben beschriebene Beispiel ist natürlich exemplarisch zu sehen. In anderen Bereichen bzw. bei anderen Keywords kann sich die Suchintention natürlich auch ganz anders darstellen.

Was schreiben andere?

Zu den aktuellen Veränderungen gibt es verschiedene Theorien und Beobachtungen.

Ich habe bereits früh eine These verfasst, wonach es sich um ein „Authority-Update“ handeln könnte. Demnach bewertet Google anhand der User-Signale, für welche Themenbereiche eine Domain besonders viel Autorität besitzt – und zwar aus Sicht der User (-Intention). Das führt dazu, dass eine Seite zu einem Thema in den Rankings steigen kann, während sie in anderen Randbereichen eher fällt. Diese Beobachtungen konnte man auch schon an ersten Zahlen von Sistrix ablesen.

Den Zusammenhang mit dem Phantom-Update vom Mai 2015 sieht auch Searchmetrics in seiner aktuellen Analyse. Nur würde ich nicht sagen: „Kommando zurück“, sondern: „Alles tagesaktuell verfeinert“. Wenn meine oben vorgestellt These von den tagseaktuellen Rankings stimmt, dann sind die „Wochen-Analysen der Sichtbarkeit“ der Tool-Anbieter nur noch sehr bedingt aussagekräftig, weil sie viel zu undifferenziert wären. Es könnte sein, dass eine Domain an mehreren Tagen in den Keller stürzt, und nur dann, wenn die Toolanbieter ihre Werte für den Wochen-Sichtbarkeitsindex messen, ist alles wie in der Vorwoche. Oder umgekehrt … Bei vielen meiner Domains kann ich in den letzten Wochen auch tatsächlich eine Berg-und-Talfahrt erkennen, die sich in der „Wochen-Sichtbarkeit“ kaum wiederspiegelt (anhand der tagesaktuellen Werte von Sistrix).

Uwe Tippman sieht in seinem Artikel bei Seo-United auch einen Zusammenhang mit dem aktuellen Bildersuche-Update in Deutschland (und Frankreich).

So, jetzt ihr wieder. Plausibal? Habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?