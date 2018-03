Google Site-Abfrage kaputt!? Probleme beim Indexieren neuer Inhalte

Seit einigen Tagen habe ich das Gefühl, dass Google meine neuen Artikel nicht mehr indexiert. Normalerweise sind neue, über die Google SearchConsole angemeldete Artikel innerhalb weniger Minuten im Google-Index zu finden. Alternativ kann man auch GooglePlus nutzen, indem man dort einfach den neuen Artikel als URL teilt. Aber seit einigen Tagen – genauer seit dem 2.3.2018 – kommen neue Inhalte nicht mehr in den Index. In Facebook-Diskussionen stellte sich heraus, dass es anderen offenbar ähnlich geht. Nach Rücksprache mit John Müller zeigt sich nun, dass ich offenbar einen Fehler in meiner Indexierungsprüfung hatte. Da das auch andere betreffen könnte, hier die Auflösung:

Indexierung neuer Seiten und Artikel prüfen

Schon vor einigen Jahren hatte ich mir angewöhnt, neue Artikel direkt in der Google SearchConsole („Abruf wie durch Google„) anzumelden. Meine Beobachtung damals war, dass man die Indexierung so deutlich beschleunigen konnte. Während es ohne Anmeldung teilweise mehrere Tage dauerte, tauchten angemeldete Artikel innerhalb weniger Minuten im Index auf.

„Im Index“ bedeutet, dass Google die Inhalte gecrawlt hatte, so dass sie über eine gezielte Suche als Suchergebnis zu finden sind. Nach meiner Erfahrung bedeutet das meist nicht, dass sie sofort in den Rankings für relevante Keywords auftauchen. Aber egal, die Seiten sind indexiert – und man braucht sie nicht weiter im Fokus zu haben.

Um die Indexierung zu prüfen, habe ich stets die „Site-Abfrage“ verwendet. Also zum Beispiel „Site:brillen-sehhilfen.de„. Um nicht endlos viele Ergebnisse durchklicken zu müssen, habe ich die Anfrage zeitlich eingeschränkt. Das geht ja mit Hilfe der Suchoptionen recht einfach – und hatte in der Vergangenheit auch stets sehr zuverlässig funktioniert.

Seit einigen Tagen jedoch ist dieser Workflow kaputt :-)

Wenn ich den Site-Aufruf für Brillen-Sehhilfen.de für den letzten Monat mache, kommen exakt null Ergebnisse. Aber das kann schwerlich sein, weil ich vor einigen Tagen mindestens vier neue Artikel geschrieben habe. In der Vergangenheit tauchten dort außerdem noch solche Seiten auf, an denen man Änderungen vorgenommen hatte – und das beträfe dann noch einige Seiten mehr.

Nun dachte ich: Die Indexierung neuer Seiten ist kaputt!

Prüfverfahren klappt nicht mehr

Allerdings habe ich inzwischen erkannt, dass es nicht die Indexierung an sich, sondern die zeitlich eingeschränkte Site-Abfrage betrifft. Wenn man jetzt mit der Site-Abfrage ohne Zeitbeschränkung, sondern stattdessen gezielt mit ergänzendem Keyword suche, werden in der Tat die neuen Seiten angezeigt.

Das heißt:

Seiten werden nach wie vor zügg indexiert .

. Die Site-Abfrage funktioniert wie eh und je.

wie eh und je. Die Suchoption „Zeitbeschränkung“ ist jedoch offensichtlich kaputt.

Man sollte das bei allen Suchanfrage mit zeitlicher Eingrenzung beachten. Die Zeiteinschränkung von Google ist für die Seo-Diagnose nicht mehr geeignet.

Btw: bei der Untersuchung dieses Falls ist mir aufgefallen, dass einige Bilder innerhalb von Minuten neu indexiert werden. Ich hatte das ja bereits in meiner Campixx-Session gesagt: Bilder werden wieder rasend schnell indexiert. Das ist und bleibt ein sehr wichtiger und effektiver Spielball für SEO.

Und? Nutzt ihr das überhaupt? Wie prüft ihr die Indexierung Eurer Seiten?

