Mit einem simplen DC-Trick zum Doppelranking

Vor zwei Wochen hatte ich in diesem Blogartikel beschrieben, das ein guter und ausführlicher Artikel noch lange kein gutes Ranking nach sich zieht. In Erwartung eines Google Doodle hatte ich einen Artikel über den Naturforscher Jan Swammerdam geschrieben, der dank des Mikroskops die Blutzellen entdeckte (btw: das Doodle kam nicht, aber egal). Der ursprüngliche Artikel auf meiner nagelneuen Seite Blutwert.net kam nicht in die Rankings zu „Jan Swammerdam“, also hatte ich den Artikel 1zu1 kopiert und auf der Seite alten, gut etablierten Seite Erythrozyten.net veröffentlicht. Mit dem Ergebnis, das der Artikel innerhalb weniger Stunden auf Position 3 rankte.

Nun lag der identische Artikel also auf zwei Domains. Ich habe das in den folgenden Tagen beobachtet – und es stellte sich ein, was bei Duplicate Content irgendwie naheliegend ist: in den Rankings tauchte plötzlich auch der Blutwert-Artikel auf. Immer nur für ein paar Minuten oder auch mal Stunden, aber immerhin. Google hatte offensichtlich erkannt, dass es der gleiche Artikel ist. Ich vermute, dass der Google-Algorithmus testen wollte, welche der beiden Domains letztlich als Linkziel besser geeignet ist.

Bei meinen Stichproben war der Erythrozyten-Artikel insgesamt deutlich häufiger vorne. Soweit so gut.

Der Anschluss-Test

Nach einigen Nachdenken darüber kam mir dann natürlich sofort ein „Anschluss-Test“ in den Sinn. Was passiert, wenn ich einen der Artikel jetzt verändere?

Ich habe daher gestern den Erythrozyten-Artikel grundlegend überarbeitet. Ungefähr die Hälfte des Textes habe ich gelöscht, so dass er sich nun wesentlich kompakter liest. Die verbliebene Hälfte der Informationen habe ich umgeschrieben. So habe viele Formulieren an die gekürzte Textlänge angepasst und die Reihenfolge der Informationen modifiziert. Insgesamt würde ich sagen: der „inhaltliche Gehalt“ beträgt nur noch rund 2/3 des Ursprungstextes.

Abschließend habe ich noch ein neues Bild erzeugt und in den gekürzten Erythrozyten-Artikel eingefügt: die Photoshop-Bildmontage zeigt, wie das von Swammerdam seinerzeit mikroskopierte Froschblut wohl ausgesehen haben könnte. Ist natürlich spekulativ, aber was solls? Ich habe es versucht – und der Artikel hat dadurch ein eigene, originäre Bild, dass keine andere Website dieser Welt hat :-)

So, das ist also die Ausgangssituation:

auf Blutwert.net ein ausführlicher Artikel über Swammerdam. Die Kopie davon rankt bei Google auf Pos. 3.

Eine gekürzte Artikelversion, ca. 2/3 des inhaltlichen Umfangs, ergänzt durch ein uniques, keywordrelevantes Bild.

Was passiert wohl?

.

.

.

Seit heute früh ranken nun beide Artikel. Der Erythrozyten-Artikel liegt weiter auf Position 3. Neu hinzugekommen ist nun der Blutwert-Artikel, der nun auf Position 5 liegt.

Warum ist das so?

Es liegt nahe, dass Google die anfangs vermutete Artikelqualität durch das Ranking des kopierten Artikels bestätigen konnte. Da nun dieser Artikel nicht mehr als Kopie vorhanden ist, rankt also der Artikel, der nun völlig zurecht auf die Originalseite verlinkt.

Neu ist im Grunde der überarbeitete Erythrozyten-Artikel. Obwohl er inhaltlich gekürzt ist, liegt er vor dem Blutwert-Artikel.

Das könnte nun drei Ursachen haben:

Entweder ist bei dem Keyword ein kürzerer, kompakterer Text von Vorteil.

Oder die Erythrozyten-Domain kann ihren wesentlich höheren Autoritätsbonus einbringen, was auch einem weniger gehaltvollen Artikel mehr Ranking-Punkte bringt.

Oder es ist das eine, neue Bild, was noch einen Freshness-Bonus besitzt, der dem Artikel nützt.

Die Entwicklung der Rankings der beiden Artikel in den nächsten Tagen und Wochen wird möglicherweise etwas zur Klärung beitragen.

Einsteilen kann man jedoch feststellen, dass das irgendwie – anfangs völlig unbeabsichtigt – ein feiner Trick ist, um gute Artikel auf neuen, schwachen Domains auf vordere Rankings zu bekommen. Als positiver Nebeneffekt hat man dabei sogar ein Doppelranking gewonnen. Ich habe das noch mal in einer Grafik zusammengefasst:

Ok, das Ganze lässt sich natürlich schwerlich als garantiert funktionierende Strategie verkaufen. Im genannten Beispiel handelt es sich um ein recht schwaches Keyword mit kaum Wettbewerb. Aber über die Methode nachdenken kann man schon mal …

Btw: Das Ganze funktioniert natürlich nur,wenn man mehrere Domains hat, von denen sich einige aufgrund guter Inhalte im Laufe der Jahre gewachsen sind. Wenn man durch hilfreiche Inhalte von alleine verlinkt wird (also ohne eigenes Zutun, sog. „Überraschungslinks“), dann kann man diese „Domain-Power“ offenbar auch nutzen, um einer neuen Domain damit auf die Sprünge zu helfen.

Fazit: Was folgt daraus?

Es ist immer gut, mehrere Domains zu haben.

zu haben. Wenn die Domains thematische Schnittmengen haben, um so besser.

Eine starke Domain kann einer schwachen helfen – und am Ende selber davon profitieren.

Das Ganze funktioniert nur dann, wenn die Artikelqualität so gut ist, dass die User-Signale dem Algorithmus zeigen, dass dieser Artikel auf vordere Platzierungen gehört.

Damit wächst aber auch die Verantwortung für den Website-Betreiber. Denn theoretisch könnte man so auch falsche Informationen verbreiten. Wenn mehrere der Top-Ergebnisse letztlich alle auf dem gleichen „Wissenspool“ basieren – und hier ein Falschinformation einfließt, dann verbreitet sich diese Falschaussage natürlich auch durch die Mehrfach-Rankings. Wer diese Methode zu bespielen weiß, muss sich dieser Verantwortung bewusst sein und entsprechend sauberer und gründlicher recherchieren.

Wie seht ihr das? Habt ihr schon mal vergleichbare Beobachtungen gemacht?

Die beiden Artikel-Versionen kann man hier vergleichen: