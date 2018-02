Warum „unqualifizierter Traffic“ gut und wichtig ist

Sehr häufig liest man als Empfehlung von Seo-Experten, dass es gar nicht darum ginge, viel Traffic zu haben, sondern eher darum, qualifizierten Traffic zu bekommen. Auch wenn das viele Kollegen sagen, die ich sehr schätze, will ich im folgenden Artikel darlegen, warum ich das so pauschal nicht sagen würde. Es kommt dabei immer auf die Art der Website an – und vor allem auf die Frage, was man unter „qualifiziert“ versteht.

Was ist eigentlich qualifizierter Traffic? Man könnte auch sagen: wertvolle Besucher sind die, die „konvertieren„. Wenn ich den Ratschlag lese, man solle sich nur um qualifizierten Traffic kümmern, klingt es in meinen Ohren stets so, also wären das nur diejenigen, deren Besuch am Ende zu einem Lead führt. Also solche, die etwas kaufen oder bestellen. Kurzum: qualifizierte Besucher sind solche, die am Ende tatsächlich Geld da lassen.

Diese Sichtweise halte ich in vielerlei Hinsicht für zu kurz gegriffen.

Die Sache mit dem guten Gefühl

Ich würde stattdessen sagen: Entscheidend ist, dass ein Besucher die Seite mit einem guten Gefühl verlässt. Denn das kann sich in vielerlei Hinsicht auszahlen:

Sie oder er kann sich an die Seite erinnern (Brand-Building).

(Brand-Building). Sie oder er würde (!) etwas kaufen. Wenn der Bedarf wirklich konkret wird, besucht sie oder er diese Seite erneut . Wenn das der Fall ist, würde sie oder er die Seite auch auf analogen Wegen empfehlen . Wenn das der Fall ist, würde sie oder er die Seite auch auf digitalen Wegen empfehlen . Digitale Empfehlungen führen fast immer zu Links (nach wie vor ein zentraler Faktor beim Thema Seo).

(!) etwas kaufen.

Wer seinen Traffic nicht ausschließlich einkauft (z.B. über Werbeanzeigen), sondern Besucher über Suchmaschinen oder über Verlinkungen von anderen Websites gewinnt, sollte sich in meinen Augen nicht allzusehr darauf versteifen, nur „qualifizierten Traffic“ zu bekommen, der am Ende konvertiert. Denn dadurch schränkt man seine Inhalte extrem ein. Wenn man nur auf die abzielt, die sich tatsächlich just in diesem Moment in einem Kaufentscheidungsprozess befinden, ist das thematische und inhaltlich Spektrum recht dünn. Denn für fast jedes Thema gibt es interessante und spannende Randbereiche, die überhaupt nicht während des konkreten Entscheidungsprozesses relevant sind.

Und genau bei diesen Inhalten hat man die Chancen, die eigene Website von den Wettbewerbern abzusetzen. Genau hier greifen all die Inhalte, die man auch gerne als „Content-Marketing“ bezeichnet. Unterhaltsame, informative, lustige, erstaunliche, kurz: gute Inhalte. So gute Inhalte, dass sich die Website im Kopf des Benutzers festsetzt, so gut, dass man sie empfehlen würde. Viele machen das sogar, sei es in Foren, bei Facebook, Twitter, Blogs oder wo auch immer.

Solche guten Inhalte sind so breit gefasst, dass sie weit mehr als nur „qualifizierten Traffic“ erzeugen.

Links sind Empfehlungen – und als solche nach wie vor ein zentrales Kriterium für Suchmaschinen-Rankings. Und natürliche Links zeigen logischerweise vorwiegend auf solche Inhalte, die mehr als nur qualifizierten Traffic anziehen. Links werden von außergewöhnlichen, humorvollen, informativen Inhalten angezogen, nicht von solchen, die nur einer kurzfristigen Kaufentscheidung dienen.

Fazit

Ein qualifizierter Besucher ist jemand, der am Ende das gute Gefühl hat, dass ihm die Website geholfen hat. Ob er tatsächlich etwas gekauft hat, ist dabei zweitrangig. Die Seite wird von solchen Besuchern langfristig profitieren – vielleicht nicht im Einzelfall, aber auf eine statistische Menge hoch gerechnet auf jeden Fall. Denn diese Lektion kann man gut von Google lernen: für eine Seo-Strategie ist letztlich nicht der einzelne Besucher relevant, sondern die statistische Masse. Es ist für den langfristigen Erfolg ein erheblicher Unterschied, ob 1% oder 5% oder 10% meine Seite empfehlen – und vor allem auch, ob die Bezugsmenge 10 oder 1000 oder 1 Mio. Besucher sind.

Man sollte beim Optimieren also nie vergessen, dass ein „zufriedener Besucher“ langfristig mindestens so wertvoll ist wie einer, der „nur“ einen Kauf getätigt hat.

Warum schreibe ich das? Die oben erwähnten geschätzten Kollegen mit jahrelanger Erfahrung werden das alles wissen und für ihre Websites richtig abschätzen – aber gerade bei Neueinsteigern und insbesondere im Nischenseiten-Bereich – wird aus meiner Sicht allzu oft auf Keywords fokussiert, die zwar nicht viele, aber dafür qualifizierte Besucher bringen sollen. Das Ergebnis ist meist, dass so eine Seite nie in irgendwelchen Rankings nach vorne kommen wird.

Was meint ihr?