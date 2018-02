SEO-Experiment zur Artikel-Qualität und Duplicate Content

Heute Vormittag habe ich ein Experiment mit einem sehr interessanten Ergebnis gemacht. Es zeigt, dass die Artikel-Qualität allein kein Garant für ein gutes Ranking in der Google-Suche ist. Die ganze Onpage-Optimierung und WDF*IDF – das ist vielleicht als Voraussetzung wichtig, aber es reicht eben nicht. Hier der Bericht …

Wie einige wissen, habe ich eine neue Website zum Thema „Blutwerte“ gestartet. Ich habe bereits eine gute Seite zu dem Thema (Erythrozyten.net), aber die war inhaltlich irgendwie zu eng gefasst. Also habe ich eine neue gestartet (hier beschrieben).

Bei der Erstellung neuer Artikel für die neue Seite habe ich mir natürlich auch solche Themen gesucht, die ich auf der anderen Seite bislang noch nicht abgedeckt habe. Dazu gehört der „Entdecker der Blutzellen“: Jan Swammerdam. Ich habe in der Vergangenheit schon eine Reihe von online-Biografien verfasst habe (auf Basis von Recherchen im Web, oft englisch-sprachen Seiten), die vor allem dann richtig wertvoll waren, wenn es ein Google-Doodle gab. Nun wurde Jan Swammerdam am 12. Februar 1637 geboren, und es besteht eine geringe Chance, dass er in diesem Jahr gewürdigt wird (sehr unwahrscheinlich, aber was soll’s, wenn nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes).

Ich habe also eine Biografie über Jan Swammerdam verfasst und auf Blutwert.net veröffentlicht. Den Artikel hatte ich über die SearchConsole angemeldet, und er war innerhalb weniger Stunden in den Google-Ergebnissen zu finden. Allerdings nur bei der Site-Abfrage (site:blutwert.net). Das war vor 7 Tagen. Seither beobachte ich täglich die Rankings zu „Jan Swammerdam“ – ohne das sich mein Artikel in den Top-100 platziert hätte.

Merkwürdig. Die Biografie ist im Grunde so verfasst, dass sie – nicht zu kurz und nicht zu lang – eigentlich locker in die Top-10 einziehen müsste. Denn es gibt nur sehr wenige deutschsprachige Artikel über Swammerdam. Warum schafft es mein Artikel nicht in die Top10? Die Artikel-Qualität sollte stimmen, aber irgendwas klappt nicht …

Nun habe ich heute die Geduld verloren. Es sind nur noch 7 Tage bis zu dem vermeintlichen Google-Doodle – und es wäre ja blöd, die Chance zu verspielen.

Also habe ich den kompletten Artikel eins zu eins kopiert und auf meiner Erythrozyten-Seite veröffentlicht.

Was glaubt ihr, wird passieren?

Ok, der duplizierte Artikel war nach 5 Minuten (!!!) auf Platz vier der Google-Suche nach Jan Swammerdam (Link öffnet Google-Suche) zu finden.

Interessant ist noch: beide Artikel haben keine externen Links, sie sind lediglich intern in 2-3 Artikeln sowie über die Sitebar verlinkt.

Was folgt daraus?

Offensichtlich ist die Qualität des Inhalts einer Seite nicht ausreichend, um damit gute Platzierung in der Google-Suche zu erreichen. Es scheint vielmehr die Qualität der Domain an sich zu sein, die einen (guten) Artikel in den Rankings nach vorne bringt.

Die Erythrozyten-Seite hat wie die meisten meiner Projekte im Laufe der Jahre sehr viele Links von anderen Seiten bekommen. Der Effekt verstärkt sich zunehmend, denn wie schon so oft geschrieben. was vorne ist, wird verlinkt (weil viele ihre Recherche auf die ersten drei Treffer in der Google-Suche beschränken und dann eine dieser Seiten als Quelle verlinken).

Ich gebe zu: ich war ungeduldig. Normalerweise würde ich einfach nichts tun und einfach abwarten. Und meine Erfahrung zeigt auch: es dauert eben einige Monate oder Jahre, ehe sich qualitativ hochwertige Artikel dann auch mal von alleine in den Google-Rankings vorarbeiten.

Aber wenn man es mal eilig hat – dann braucht man eben eine Website mit Wumms. Diesen Wumms haben nur Domains, die viel Autorität aufbauen konnten. Und diese Autorität gewinnt eine Domain durch externe Links. Ich habe das ganze im Grunde bereits in meinem Linkbuilding-Vortrag auf dem Seo-Day 2016 angedeutet. Entscheidend ist nicht, wie viele Links eine Unterseite hat, sondern wie viele Links eine Domain hat.

Ich muss allerdings einschränkend hinzufügen, dass es nach meiner Überzeugung inzwischen für jedes Keyword einen eigenen Algorithmus gibt, der jeweils individuelle die verschiedenen Rankingfaktoren gewichtet. Das hatte ich bereits vor einigen Wochen beschrieben. Ich vermute jedoch, dass das, was ich in diesem Artikel beschrieben habe, für sehr viele Keywords gilt …

Naja, viele Überlegungen sind möglich. Was meint ihr dazu? Kennt ihr das? Beste Artikel, aber keine Rankings – oder elende Artikel, aber Top-Rankings?

Update

Sehr merkwürdig. Nachdem der Artikel – so wie im oberen Screenshot dokumentiert – für ca. eine Stunde auf Pos. vier zu finden war, ist er nun doch wieder verschwunden. Update 2. Aha, jetzt ist der Artikel sogar auf Pos. 3 … war wohl nur ein kurzzeitiges Datencenter-Problem.

