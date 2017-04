Neu: Seo-Glossar im tagSeoBlog

Ich habe (endlich) damit begonnen, ein Seo-Glossar für den tagSeoBlog zu erstellen. Darin erkläre ich Fachbegriffe aus dem Seo-Zusammenhang, die ich in zahlreichen Artikeln benutzt habe. Der Blog ist mittlerweile auf fast 1000 Artikel angewachsen – und da die Leserschaft im Wesentlichen aus Interessierten und / der Experten aus dem Seo-Kontext stammen, war das Erklären einzelner Begriffe meist nicht notwendig oder hätte zu viel Platz eingenommen.

Nun lesen die Stammleser allerdings meist nur die neuen Artikel. Die älteren und alten Artikel werden aber natürlich weiterhin in der Google-Suche gelistet und viele auch noch gefunden. Das führt dazu, dass ich inzwischen eine Menge Leser habe, die gar keine oder nur wenig Ahnung vom Thema Suchmaschinenoptimierung haben. Folglich kennen die die Fachbegriffe nicht und wissen oft nicht, was sich dahinter verbirgt. Daher scheint mir ein Seo-Glossar sehr sinnvoll zu sein.

Automatische interne Verlinkung

Damit die Glossar-Erklärungen auch in allen alten Artikeln verlinkt werden, habe ich ein PHP-Script geschrieben, was alle alten Artikel nach einem Glossar-Begriff durchsucht und gegebenenfalls automatisch verlinkt. Das Script war ein wenig kniffelig, weil man natürlich eine ganze Reihe von Fehlerquellen ausschließen musste, z.B.

dass die Seite nicht schon einen Link zu diesen Glossar-Beitrag hat,

dass das Glossar-Begriff nicht in einem Image-Tag oder iFrame vorkommt (sonst würde der HTML-Code zerstört),

dass der Glossar-Begriff nicht innerhalb eines Links steht (z.B. als Title-Attribut oder Ankertext).

So sieht das dann aus – nicht gerade designpreisverdächtig – aber es tut, was es soll.

Warum noch ein Seo-Glossar?

Tja, gute Frage. Grundsätzlich bietet so ein Glossar sehr viel Seo-Potential, also über den Mehrwert für die Leser hinaus – seo-technisch, meine ich. Wer immer eins betreibt – und das machen inzwischen fast alle großen Seo-Seiten -, weiß um die vielfältigen Möglichkeiten. In meinem kleinen Jahresrückblick hatte ich geschrieben: „Für mich steht daher im Jahr 2017 im Fokus, das Potential des vorhandenen Contents voll auszuschöpfen.“ Und dazu gehört auch, den tagSeoBlog mal wieder etwas frisches Blut einzuhauchen. Die Zeitalter der Blogs ist wohl vorbei – aber warum sollte man die Möglichkeiten, die in dem ganzen unique Content der Artikel steckt, nicht noch ausnutzen?

Das Ganze ist für mich deshalb etwas neu, weil ich mich zum ersten mal in echten Wettbewerb mit der Seo-Szene begebe. Hoffe ich zumindest, dass es so kommen wird. Ich bemühe mich allerdings, bei jedem Artikel 2-4 Wettbewerber als ressourcen zu erwähnen und zu verlinken :-)

Holismus-Falle

Ein kleines Problem habe ich noch, konzeptionell gesehen. Eigentlich würde ich die Inhalte gerne so kurz wie möglich schreiben. Also nur so 2-3 Sätze. Aber leider treibt es mich immer wieder in die „Holismus-Falle“: da werden dann schnell aus einfachen kurzen Erklärungen lange Übersichtsartikel – genau falsch.

Hier ein paar Glossare, oder Wikis oder Frags. Jedes funktioniert anders …

Was meint ihr: ein alter Gaul? Oder geht das immer noch?