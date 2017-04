G.-Bildersuche, nächste Frechheit: Google-Safe! (Bilder speichern)

Wieder was Neues in der Google-Bildersuche: Man kann jetzt Bilder in einer eigenen Bilder-Sammlung (als Lesezeichen) „Speichern“. Ok, es ist Google.com – aber mal im Ernst: worin besteht da jetzt eigentlich noch der Unterschied? Nachdem die neue Google-Bildersuche in Deutschland live gegangen ist, gibt es eigentlich keinen echten Differenzen mehr zwischen Google.de und Google.com. Auch die Bildersuche von Google.com wird lokalisiert und mit entsprechend deutscher Beschriftung ausgeliefert.

Nun ja, einen Unterschied gibt es nun also doch – und man ahnt schon, dass Google das wieder zuerst international ausrollt, ehe es dann in Deutschland freigeschaltet wird. Das Feature, um das es im Folgenden geht, nennt sich „Speichern“:

Da es in dieser Größe schwer zu erkennen ist, hier noch mal der Ausschnitt rechts in Originalgröße:

Man kann jetzt jedes Bild (!), das man in der Google-Bildersuche findet und als große Version angezeigt bekommt, nun „Speichern“. Und zwar in einer Art eigenem Bilder-Album. Dieses Album kann man dann anschließend jederzeit wieder öffnen, indem man auf den Button „Gespeicherte Bilder ansehen“ klickt. Wenn man das zum ersten Mal tut, bekommt man einen Hinweis, dass man Bilder nun unter „google.com/safe“ abspeichern kann (!):

Nach Bestätigung bekommt man dann seine Bildersammlung auf „Google-Safe“ präsentiert:

Google zeigt dann das Bild von meinem Server – also keine Kopie bei Google, sondern ein mittels Framing eingebettetes Bild.

Man sieht die Buttons nur, wenn man bei Google eingeloggt ist.

Update: offensichtlich handelt es sich (bislang) nur um eine „Chrome-Erweiterung. Benutzer des Firefox oder Explorers scheinen die Buttons nicht zu sehen

Google-Safe – Bilder-Präsentation leicht gemacht

Wunderbar!!! Das erfreut doch des Nutzers Bilderherz, oder? Man kann jetzt ohne Probleme die Google-Bildersuche durchforsten, alle geeigneten Bilder abspeichern und sogar in ein richtiges Fotoalbum ablegen. Man braucht gar kein Powerpoint oder ein anderes Bildpräsentationsprogramm mehr – alles jetzt integriert in das neue „Google Safe“. Und der Hinweis unter dem Bild: „Das Bild ist eventuell urheberrechtlich geschützt.“ So what!? Die Mehrheit der User denkt inzwischen wahrscheinlich, dass man jedes Bild nutzen darf, solange man diesen Spruch drunter schreibt…

Googles neue „Keine-Bildersuche„

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Google seine Bildersuche inzwischen als eigenständige Bilder-Anwendung ansieht und anbietet, dann ist er hiermit offensichtlich. Wie gesagt – es ist (noch) nicht bei Google.de zu sehen – aber wer zweifelt daran, dass es kommen wird!?

Der eingeschlagene Weg von Google setzt sich fort: man betrachtet die Website-Betreiber, Kreativen und Redakteure als dumpe Content-Lieferanten, deren Inhalte es ohne Skrupel auszubeuten gilt. Immer zum Nutzen der User, deren „Search-Experience“ dadurch verbessert wird.

