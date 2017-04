Erste Klage eingereicht gegen neue Google Bildersuche

Die neue Google Bildersuche wurde am 7. Februar auch in Deutschland eingeführt. Ich habe meine Argumente gegen diese „Unsuche“ bereits am Folgetag aufgelistet und gezeigt, welche dramatischen Folge es im Umgang mit Bildern im Internet hätte, wenn das einfach so durchgeht. Die von mir beschriebenen Besucherverluste auf meinen Websites (50 – 80 %) schlagen nun auch finanziell zu Buche – aufgrund der rund 5000 bis 6000 Besuchern weniger (pro Tag) sind meine Einnahmen durch Banner und Affiliate-Links um rund 25-30 Euro zurückgegangen (pro Tag). Für einen kleinen Künstler-Blogger und Website-Betreiber ist das eine durchaus relevante Größenordnung.

Viel gravierender stellt sich das Problem vermutlich für viele großen Portale dar sowie für die Fotografen, deren Bilder bislang für gutes Geld eingekauft wurden. Es zeigt sich, dass das Urheberrecht nicht nur ein ideeler Wert ist, sondern die damit verbundene Hoheit über die Lizensierung eine fundamentale Einnahmequelle für Kreativschaffende.

Es ist daher folgerichtig, das nun die ersten Klagen gegen die neue Google Bildersuche eintrudeln. Als erstes hat der Fotografenverband Freelens Klage eingereicht. In der sehr gut formulierten Pressemitteilung heißt es u.a.:

[…] Die Aufnahmen des Fotografen werden nicht mehr vorrangig zum Auffinden der Quelle und des Urhebers, sondern ohne seine Genehmigung zur Veröffentlichung und Präsentation im Internet genutzt. […] Neben den eindeutigen Rechtsverletzungen missachtet Google auch massiv die Autorenrechte. So löst Google die Fotos aus ihrem Sinnzusammenhang – komplette Reportagen werden in Einzelbilder zerlegt und teilweise bildschirmfüllend dargestellt. Dabei werden die Bildunterschriften und die Autorenhinweise unterschlagen. […] Durch die Vorgehensweise von Google müssen Besucher gar nicht mehr auf die Ursprungsseite des Fotografen wechseln – sie können alle Fotos ausschließlich auf der Google Oberfläche betrachten und auch in großer Auflösung herunterladen und in den sozialen Netzwerken teilen. Damit bricht der Traffic auf den Seiten der Fotografen zusammen. […]

Und abschließend stellt Roland Geisheimer, Vorsitzender von FREELENS, fest:

Es ist erschreckend, mit welcher Dreistigkeit Google die Fotografen zu reinen Content-Lieferanten degradiert. Das Geschäftsmodell von Google besteht aus der Missachtung elementarster Autorenrechte – dem muss Einhalt geboten werden.

Genau so ist es! Danke, FreeLens!

Man kann allen Beteiligten nur wünschen, dass die Klage zügig bearbeitet und zugunsten der Wahrung der Rechte der Kreativschaffenden entschieden wird.

Inzwischen ist auch der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) auf den Zug aufgesprungen und hat der Klage volle Unterstützung zugesagt.

Schade eigentlich, dass der Bundesverband der Bildenden Künstler sich noch nicht geäußert hat. Denn ich würde mich eher als Bildernder Künstler / Maler bezeichnen denn als Fotograf – aber ich bin genau so betroffen. Aber vielleicht haben viele Bildende Künstler noch gar nicht bemerkt, dass ihnen das Internet als Vermarktungsmöglichkeit weitgehend geraubt wurde.

Quelle: FREELENS klagt gegen Google