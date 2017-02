Argumente gegen die neue Google Bildersuche in Deutschland

Gestern hat Google die „neue“ Bildersuche, die bereits vor vier Jahren fast weltweit ausgerollt wurde, auch in Deutschland veröffentlicht. Ich halte das – wie auch viele andere – für eine dramatische Veränderung. Nun bin ich spontan davon ausgegangen, dass diese Art der „Bilder-Anwendung“ von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre, weil sie dem deutschen Urheberrecht widerspräche. Leider wurde ich inzwischen via facebook von den beiden Rechtsanwälten Thomas Schwenke und Martin Schirmbacher auf den Boden der Tatsachen geholt: offensichtlich wurde durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes des Urheberrechts derart ausgehöhlt, dass die neue Bildersuche nun rechtskonform sei bzw. sein könnte.

Dieses Urteil kann man hier lesen: „EuGH: Embedding grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung„. Ich bin leider nicht in der Lage, das zu tun. Ich habe es versucht, ehrlich. Aber das ist in einer Sprache verfasst, die absolut untauglich ist, um etwas zu erklären. Daher beziehe ich mich im Folgenden auf das, was die beiden oben erwähnten Anwälte daraus abgeleitet haben.

Offensichtlich hat der Europäische Gerichtshof versucht, eine gängige Praxis – bezogen auf Youtube-Videos – im Nachhinein zu legalisieren, damit es nicht zu unzähligen Klageverfahren kommt. Nur leider: ohne Not haben die Richter diese Aufweichung des Urheberrechts nicht nur auf Videos bezogen, sondern auf „Medien“ im allgemeinen. Und plötzlich sind davon auch alle Bilder im Internet betroffen.

Es gibt aber gravierende Unterschiede zwischen Bildern und Videos. Unglaublich, dass die Richter das nicht bedacht haben …

Im Folgenden einige Argumente, die gegen die neue Google Bildersuche sprechen, in einer hoffentlich verständlichen Sprache:

Technische Argumente

1. Im Urteil wird von Framing gesprochen. Diese technische Methode bezieht sich eindeutig auf Videos. Denn Videos werden in aller Regel über ein sog. iFrame eingebunden. Wenn man bei youtube auf den „Teilen-Button“ geht, dann wird so ein Code-Schnipsel generiert und zum Einbau auf der eigenen Website angeboten. Diese Art des Framings funktioniert zwar im Prinzip auch bei Bildern – aber das macht eigentlich niemand. Bilder können nämlich ohne technische Probleme direkt in den Quellcode eingebunden werden.

Hier der „Quellcode“ zum Einbetten eines (youtube) Videos via iFrame:

<iframe width=“640″ height=“360″ src=“https://www.youtube.com/embed/JL9H8NtzawI“ frameborder=“0″ allowfullscreen>

Hier die Passage aus dem Quellcode der Google-Seite.

<div class=“rg_meta„>{„id“:“owpcY8LY67TXBM:“,“isu“:“martin-missfeldt.de“,“itg“:false,“ity“:“jpg“,“oh“:438,“ou“:“https://www.martin-missfeldt.de/images-pictures/nofretete-leonardo-da-vinci/abendmahl-last-supper-leonardo.jpg„,“ow“:880,“pt“:“Das letzte Abendmahl – nach Leonardo da Vinci – Kunst Cartoon“,“rid“:“wGBPNEmV0hcV1M“,“ru“:“https://www.martin-missfeldt.de/kunst-bilder/nofretete-leonardo-da-vinci/abendmahl-last-supper-leonardo.php“,“s“:“Das letzte Abendmahl – nach Leonardo da Vinci“,“st“:“Martin Mißfeldt“,“th“:158,“tu“:“https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ3lyBB8DM-KrebjD4cFGKSYOZdefToJrdQWUtDpoh1Yd7TRKAegQ“,“tw“:318}</div>

Ich durchschaue zwar nicht wirklich, was da passiert. Aber es ist die einzige Stelle wo das Bild von meinem Server geladen wird (farbig hervorgehoben). Ob man diese Methode des Einbindens tatsächlich als „Framing“ bezeichnen könnte, weiß ich nicht. Im Quellcode lässt sich der Begriff „iFrame“ tatsächlich vielfach an anderer Stelle finden.

Es ist aber wahrscheinlich einfach nur ein technischer „Trick“ von Google, der genau diese EuGH-Lücke ausnutzt. Denn im Ergebnis ändert sich praktisch nichts. Ob nun via Framing oder direkt im Quellcode eingebunden: der User sieht das Video oder das Bild im Kontext einer Website. Es ist für die Website an sich unerheblich, welches der beiden alternativen Verfahren man für das Anzeigen des Bildes benutzt (anders als bei den Videos, wo das Framing aus Ladezeitgründen wichtig ist und weil damit die Abspiel-Optionen des Videos gleich mitgeladen werden, also der „Player“).

Inhaltliche Argumente

Das Urheberrecht gibt einem Urheber die Möglichkeit, die Nutzung des eigenen Werkes zu kontrollieren. Das betrifft aus ästhetischer Sicht bei Bildern ganz viel:

2. Der Kontext, in dem ein Bild gezeigt wird (also umgebende Texte, die Bildbezeichnung, die Bildbeschreibung etc.). Überspitzt formuliert: wenn ich ein Bild von syrischen Flüchtlingskindern mache, dann möchte ich als Künstler unterbinden können, dass es in einem fremdenfeindlich Kontext verwendet wird. Auch wenn ich Google nicht als fremdenfeindlich ansehe, so kann es doch Zusammenhänge geben, wo ich nicht möchte, dass es bei Google in voller Auflösung und ohne meine kritischen Kommentare gezeigt wird.

3. Darüber hinaus kann es, gerade bei künstlerischen Bildern, durchaus wichtig sein, in welchem formal-ästethischen Umfeld das Bild gezeigt werden soll. Also Hintergrundfarbe, umgebende Bilder, aber auch Schriftarten, Schriftfarbe, Schriftgröße etc. Auf der eigenen Website kann ein Urheber diese Rahmenbedingungen genau festlegen und kontrollieren.

All das geht in der neuen Google-Bildersuche nicht mehr. Das Bild wird aus dem ästhetischen und inhaltlichen Kontext gerissen und einfach vor einem schwarzen Google-Hintergrund gezeigt – umrahmt von einer Vielzahl anderer Bilder, mit denen ich zum großen Teil nichts zu tun habe.

Finanzielle Interessen / Recht auf Exklusivität

4. Als Künstler und Urheber hat man auch berechtigte finanzielle Interessen. Die Rechte für die Bildnutzung lassen sich verkaufen. Durch das Internet ergaben sich aber noch andere Möglichkeiten. So kann man die Besucher einer Website mit Hilfe verschiedener Verfahren „monetarisieren“, zum Beispiel durch das Einbinden von Werbebannern oder Affiliate-Links (z.B. Amazon-Partnerprogramm). Entscheidend bei diesem Recht der Monetarisierung ist natürlich die Exklusivität. Die Besucher gehen auf die Künstler-Website, wie sie Bilder sehen wollen, die es sonst nirgends im Web gibt.

Genau diese Recht auf Exklusivität wird von Google unterlaufen. Denn warum soll ein User noch auf die Künstlerseite gehen, wenn man es bei Google sowieso sehen kann?

5. In diesem Zusammenhang liegt eine weitere, besondere Gefahr darin, dass die Nutzungsbedingungen des Bildes nicht mehr einsehbar sind. Denn auf der selbst-kontrollierten Seite schreiben viele Künstler sehr genau unter das Bild, wo und in welchem Zusammenhang das Werk verwendet werden darf.

Bei Google heißt es dazu nur lapidar- und zwar sehr klein, ohne Kontrast und dadurch leicht zu überlesen: „Die Bilder sind eventuell urheberrechtlich geschützt“. Es ist geradezu zynisch …

Es gibt eh eine weit verbreitete Mentalität, Bilder im Internet „einfach zu benutzen“. Die Art der Google-Darstellung erleichtert und befördert geradezu das unerlaubte Nutzen der Bilder.

Suchmaschine – nein! -> Bilder-App

6. Google wollte eigentlich eine Suchmaschine sein. Und viele Urheber sind damit einverstanden, dass Google ihre Websites indexiert und die Thumbnails in der Bildersuche zeigt. Das Wesen einer Suchmaschine liegt ja darin, dass Interessierte „vermittelt“ werden. Also dass sie über die Suchmaschine auf eine Website gelangen. Das ist hier aber nicht mehr der Fall. Google nutzt die Bilder in einer eigenständigen, gigantischen „Bilder-App“. Es wird für viele User nicht mehr erforderlich sein, die eigentliche Urheberseite aufzusuchen.

Das ist ein grundlegender Unterschied: Im Rahmen einer Suchmaschine ist die Nutzung von Thumnails zum Vermitteln von Besuchern in Ordnung. Aber wenn die großen Bilder direkt genutzt werden, dann ist aus der Suchmaschine eine Bilder-App geworden.

7. In diesem Zusammenhang ist der „Share!“-Button sehr problematisch. Denn Google fordert die Besucher dazu auf, den Inhalte der Seite, also das Bild, aktiv in Sozialen Netzwerken zu teilen. Die Besucher, die dann auf dieses Sharing reagieren, werden direkt in die Google-Bildersuche geleitet.

Zusammenfassung

Ob nun Framing oder nicht: Google bindet Bilder in großer Auflösung auf seiner eigenen Website ein. Damit verliert der Autor / Künstler nicht nur die Besucher auf der eigenen Seite, sondern auch gänzlich die inhaltliche und ästhetische Kontrolle. Außerdem liegt die Möglichkeit der Monetarisierung der Bilder nun nicht mehr beim Urheber, sondern bei Google (auch wen zur Zeit noch keine Werbung in der Bildersuche gezeigt wird. Es ist eine Frage der Zeit, wann das kommt). Darüber hinaus befördert die Google Bildersuche das unerlaubte Herunterladen von Bildern.

Entscheidend aber ist: es macht keinen (!) Unterschied, ob ein Bild auf einer Website gezeigt wurde, nachdem es unerlaubter Weise kopiert wurde, oder ob es direkt eingebunden wurde (Framing). Das Bild ist auf der Website zu SEHEN (!). Die technische Haarspalterei, mit deren Hilfe die EuGH-Richter die Verbreitung von youtube-Videos legalisieren wollten, ist bei Bildern vollkommen irrelevant. Ich kann nur hoffen, dass vernünftige Richter dieses Urteil noch mal überdenken. Denn ansonsten bedeutet es faktisch den Tod des deutschen Urheberrechts. In einem folgenden Artikel kann ich dann darüber schreiben, wie man technisch sehr einfach Websites bauen kann, auf denen Millionen von fremden Bildern mit Hilfe der sog. Framing-Technik eingebunden werden.

Wer schreibt das?

Da ich hoffe, dass diesen Artikel auch andere lesen als die übliche Stamm-Leserschaft hier, ein paar Worte zu mir:

Ich bin Künstler (Malerei, UdK Berlin) und veröffentliche meine Bilder seit ca. 20 Jahren auch im Internet. Inzwischen habe ich rund 10.000 Bilder auf eigenen Websites organisiert. Ich beschäftige mich seit ca. 10 Jahren intensiv mit der Google-Bildersuche und würde mich durchaus als Experten in Sachen „Bilder im Internet“ und „Google-Bildersuche“ bezeichnen. Natürlich sind die Argumente durch die Brille eines „Malers und Grafikers“ gesehen. Aber aus gutem Grund hat der Gesetzgeber beim Urheberrecht nicht zwischen Maler und Fotografen unterschieden. Ich denke, alles Gesagte gilt ebenso für Fotografen.

Hier noch mal meine erste Reaktion von gestern.

So, jetzt ihr. Was habe ich vergessen. Welche Aspekte und Argumente sind in diesem Zusammenhang noch wichtig?