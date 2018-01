(Neuer) Rankingfaktor „Konsistenz“ und Problemfall (?) Duplicate Content

Im Zuge der Untersuchungen und Tests für mein Bilder-SEO E-Book bin ich auf einen „neuen“ Rankingfaktor gestoßen, der mir als solcher vorher nicht bewusst war – der aber viele bislang unergründliche Veränderungen in den Rankings erklären kann. Auch wenn das im Kontext der Google-Bildersuche zutage trat, denke ich dennoch, das man das Prinzip dahinter auch im Hinblick auf anderer Suchmaschinen, insbesondere der organischen Googlesuche, überdenken sollte. Es geht um den Faktor „Konsistenz“.

Zunächst zu den Bildersuche Rankings. Auf das Thema Konsistenz bin ich erst gekommen, als ich mir den technischen Hintergrund klar gemacht habe, auf dem das Bildersuche-Ranking basiert.

Was ist auf einem Bild zu sehen – wofür kann es ranken?

Google muss erst einmal entscheiden, für welche Suchanfragen ein Bild überhaupt relevant ist. Neben „Bilderkennungsalgorithmen“, die dank künstlicher Intelligenz zunehmend besser werden, spielt dabei nach wie vor der umliegende Text eine zentrale Rolle. Dazu gehören der Dateiname, der Alt-Text, die Bild-Unterschrift und der Absatz sowie die vorhergehende Überschrift, in dem das Bild eingebettet ist. Ein ausgefeilter Algorithmus, der diese Faktoren gewichtet, entscheidet dann, für welche „Keywords“ das Bild relevant ist (Onpicture- und Onpage-Analyse). Aber was, wenn viele Bilder für ein Keyword mehr oder weniger die gleiche Relevanz haben?

Onpage-Konsistenz

Dass man als Webmaster einem Bild weitgehend einheitliche Keyword-Signale geben sollte, ist hinlänglich bekannt. Wenn auf einem Bild eine schwarze Katze ist, dann sollten alle umliegenden Text-Signale auch genau so „optimiert“ sein. Die „Onpage-Konsistenz“ ist jeden Seo-interessierten Webmaster plausibel und für ein gutes Ranking zwingend. Wenn man das nicht einhält, wird das Bild sowieso nicht in der Bildersuche ranken.

Soweit so gut …

Duplicate Content als positiver Rankingfaktor (bei Bildern)

Unstrittig ist, dass „Duplicate Content“ bei Bildern ein positives Signal ist. Je häufiger ein Bild verwendet und geteilt wird, umso besser scheint es zu sein. Natürlich ist es nicht der einzige Bilder-Rankingfaktor, aber ein durchaus wichtiger, wie die Analyse der Rankingergebnisse zeigt.

Bilder können im Prinzip auf verschiedene Weisen wiederverwendet werden:

als Hotlink, indem ein Bild auf einer anderen Domain auf der eigenen Seite eingebettet wird.

als Bild-Kopie, wenn es heruntergeladen und erneut hochgeladen wird (also identische Bildmaße und Dateigröße)

als Bild-Version, wenn das Bild verändert wurde (gleiche optische Anmutung, aber verschiedene Bildmaße oder Dateigröße, z.B. durch Beschnitt oder Komprimierung).

es reicht sogar eine Text-Erwähnung der Bild-URL (egal, ob verlinkt oder nicht)

Auf welchem Weg ein Bild als Duplikat im Web auftaucht, spielt hier keine Rolle. Denn Google analysiert jedes Bild bzw. jeden Bildverweis und vergleicht es. Am Ende steht dann ein „Ursprungsbild“, das ich in meinem E-Book „Meta-Bild“ genannt habe. Alle vorhandenen Bild-Kopien und -Versionen werden diesem Meta-Bild zugerechnet. Je mehr Mehrfachverwendungen ein Bild hat, um so besser. Ob die Verwendung gestattet ist oder ob das Bild „geklaut“ wurde, interessiert den Algorithmus nicht.

Problemfall „Inkonsistenz“

Das „Problem“ ist nun folgendes: normalerweise werden Bild-Kopien von verschiedenen Webmastern genutzt. Es kann also viele „Onpage-Signale“ geben, die unabhängig voneinander gepflegt werden. Und nur, wenn sie alle weitgehend übereinstimmen, wirkt sich die Mehrfachverwendung auch tatsächlich positiv auf das Ranking aus.

Beispiel: ich nutze das Bild einer schwarzen Katze, das auch onpage perfekt optimiert ist. Innerhalb meiner Website sind alle Informationen zu dem Bild „konsistent“. Nun weiß ich jedoch, dass Mehrfachverwendung gut fürs Ranking ist. Also gebe ich das Bild via CC-Lizenzen zur freien Verwendung frei. Das ganze hat Erfolg, und jemand anderes findet mein Bild in der Google-Bildersuche und bindet es ein.

Nur leider: in dem Artikel geht es um einen Fantasie-Roman über Katze. Ein Protagonist ist eine schwarze Katze, die „Mausefell“ heißt. Auf der Seite steht nirgendwo „schwarze Katze“, sondern überall „Mausefell“. Die Zielgruppe der zweiten Website weiß, dass Mausefell eine schwarze Katze ist, daher braucht es der Webmaster nicht zu erwähnen. Aber der Google-Algorithmus weiß das nicht …

Für Google entsteht folgender Eindruck: ein Bild wird zweimal verwendet. Innerhalb jeder Seite sind alle Informationen konsistent. Aber gleichzeitig widersprechen sich die Informationen. Die Konsequez ist: Google kann nicht mehr sicher sein, was auf dem Bild wirklich zu sehen ist. Es hat nun nicht mehr seine größte Relevanz für „schwarze Katze“, sondern für „schwarze Katze Mausefell“ – eine Keyword-Kombination, die weitaus weniger Suchvolumen hat.

Problemfall Stockfotos

Wer das Prinzip der „Konsistenz“ verstanden hat, wird schnell verstehen, wie es sich im Alltag eines Webmasters auswirken kann. Zum einen muss man natürlich versuchen, die „inhaltliche Kontrolle“ über die eigenen Bilder zu behalten. Falls man also ein Bild zur Verwendung freigibt, sollte man genau darauf achten, in welchem inhaltlichen Kontext es verwendet wird.

Wer Stockfotos verwendet, sollte versuchen, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, welche Fotos des bevorzugten Stockfotoportals denn bereits in den Rankings vertreten sind. Zudem kann es nicht schaden, sich die inhaltlichen Kontexte anzuschauen (am effektivsten ist es, wenn man bei einem Bildergebnis auf die „Pixelmaße“ klickt, dann werden alle Mehrfachverwendungen dieses „Meta-Bildes“ angezeigt).

Übertragbar?

Für die Google-Bildersuche ist das alles recht durchschaubar. Wer es nicht genau verstanden hat: in meinem E-Book ist es ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Die Frage ist nun: ist das Prinzip übertragbar?

Im Grunde beginnt alles beim „Duplicate Content“. Bei diesem Thema gibt es vielfache Mißverständnisse. DC ist mitnichten ein „negatives Signal“. Es scheint so zu sein, wenn eine Seite sehr viele fremde Inhalte aggregiert. Aber auch dann ist das Problem nicht der DC, sondern der fehlende eigene Inhalt.

Was, wenn DC auch in der organischen Suche eigentlich ein positives Signal ist? Natürlich kann es immer nur einen Link aus der Google-Suche geben – insofern nützt es eventuell auf den ersten Blick nicht, selber Inhalte zu kopieren. Aber nützt es vielleicht der Seite, deren Inhalte kopiert werden? Und wie wichtig ist dann der Kontext, in dem eine Kopie auftaucht?

Und nun ihr: achtet ihr auf Eure Bilder, was die weiteren Verwendungen betrifft? Und ist Duplicate-Content möglicherweise ein positiver Rankingfaktor?