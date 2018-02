Bilder verändern (Komprimieren, Maße, Dateiname): was passiert beim Bildersuche-Ranking?

Immer wieder taucht die Frage auf: Was passiert, wenn man gut rankende Bilder verändert. Also zum Beispiel die Bilder leicht beschneiden, die Dateigröße komprimieren, die URL verändern (weil in einem anderen Ordner) oder den Dateinamen ändern. Häufig werden solche Fragen im Zusammenhang mit einem Relaunch oder Server-Umzug gestellt. Verliert das Bild dann seine Position in der Google Bildersuche? Wird das Bild sofort de-indexiert? Da meine bisherigen Artikel zu dem Thema veraltet sind, hier noch mal die Best-Practise-Tipps.

Die Fragen beantworten sich weitgehend von selber, wenn man das Prinzip der Verarbeitung von Bildern im Google-Index versteht.

Das Meta-Bild

Wenn ich ein neues Bild bei Google hochlade, dann speichert Google nicht „mein“ Bild – sondern „das“ Bild. Google erzeugt quasi eine interne Kopie dieses Bildes und legt es in seinen Index. In meinem Bilder-SEO-E-Book habe ich es „das Meta-Bild“ genannt. Der Inhalt dieses Meta-Bild wird zunächst mit Hilfe komplizierter Algorithmen („künstliche Intelligenz“) geprüft. Dabei versucht Google maschinell zu erkennen, was auf einem Bild zu sehen ist. Diese Algorithmen werden immer besser darin, Bilder tatsächlich richtig zu verstehen. Man kann das eindrucksvoll mit der Cloud-Vision-Api von Google testen. Dieser Vorgang dauert – dazu unten mehr …

Wenn das Bild dann schließlich als Meta-Bild im Google-Index gelandet ist, wird eine Referenz zu dem Fundort hergestellt. Die Onpage-Signale werden ausgewertet und die wichtigen Keywords dem Bild zugeordnet. Solange es dieses Bild nur einmal gibt, wird immer die Quell-Seite in der Bildersuche verlinkt.

Nun kann es aber sein, dass das gleiche Bild – in veränderter Form – noch einmal im Web auftaucht. Aus dem Grund vergleicht Google jedes neu zu indexierende Bild mit allen anderen, die bereits im Index sind. Das geschieht mit Hilfe eines Vereinfachungsalgorithmus (wie genau, würde hier zu viel Raum einnehmen).

Wenn das Bild ungefähr so aussieht wie ein bereits indexiertes Meta-Bild, dann wird es diesem hinzugerechnet. Bzw. genau genommen wird die neue Bild-URL beim Meta-Bild ergänzt. Hier eine Veranschaulichung einer solchen Meta-Bild-Karteikarte:

Zwei Bilder, die sich sehr ähnlich sind, sind also nur ein Meta-Bild im Google-Index. Das Meta-Bild hat dann zwei Referenz-URLs zu Websites, auf denen das Bild gezeigt wird.

Jedes Meta-Bild taucht nur einmal in einer Google-Bildersuche auf. Dadurch will Google vermeiden, dass zu viele ähnliche Versionen von letztlich ein und demselben Bild in der Bildersuche zu finden sind. Ich habe den Vorgang mal in einer Infografik zusammengefasst. Ich hoffe, es wird deutlich, auch wenn die Details natürlich noch viel komplexer sind. Nicht ohne Grund hat mein E-Book fast 170 Seiten …

Vor diesem Hintergrund wird hoffentlich deutlich, wie man im Falle einer Bild-Veränderung vorgehen muss. Für das Folgende muss man beachten: wenn ich von „identischem Bild“ spreche, dann meint das, dass Dateigröße und Bildmaße identisch sind. So ein Bild ist also eine exakte (!) Kopie eines anderen Bildes.

Bild-Dateiname ändern

Kein Problem! Wenn Google das identische Bild findet, wird dieses Bild-Datei schnell (ohne langwierige Bilderkennungsanalysen und -vergleiche) dem entsprechendem Meta-Bild zugeordnet.

Bild-URL verändern

Wenn man das Bild einfach nur verschiebt und den Speicherort ändert: auch kein Problem. Hierbei gilt das, was unter Punkt 1. beschrieben wurde. Allerdings würde ich bei größeren Bildermenge eher zu dem raten, was im Folgenden beschrieben wird.

Bild komprimieren (Dateigröße optimieren)

Achtung! Wenn sich Bildmaße oder Dateigröße verändern, dann handelt es sich aus Googles Sicht um ein neues Bild. Dann passiert folgendes: Google findet nicht mehr die Referenz des ursprünglichen Meta-Bildes zu der Website (weil das alte Bild weg ist, da es durch eine komprimierte Version ersetzt wurde). Google wird also die Verbindung zwischen dem Meta-Bild und der Website löschen. Das Meta-Bild bleibt aber im Google-Index (!). Wenn es eine andere Website gibt, die dieses Meta-Bild benutzt, dann wird Google diese Website in der Bildersuche verlinken (Hotlink). Wenn das Meta-Bild keine Referenz mehr hat, dann wird das Bild nicht mehr in der Google Bildersuche angezeigt (es ist scheinbar deindexiert).

Das neue Bild – das für ein menschliches Auge identisch aussieht – muss nun erst einmal wieder durch den „Sicherheitscheck“ der oben genannten Bilderkennung. Das dauert pro Bild einige Tage. Dann muss es erneut aufwändig verglichen werden, was erneut einige Tage dauern kann. Erst dann wird Google bemerken, dass es sich um eine Version des bereits vorhandenen Meta-Bildes handelt. Genau dann wird die Website, auf der das komprimierte Bild eingebunden ist, wieder dem Meta-Bild hinzugefügt – und ab dann wird das Bild wieder in der Bildersuche zu finden sein (wenn es bislang scheinbar weg war). Das Bild nimmt dann meist recht schnell wieder die alte Ranking-Position ein.

Was wichtig ist: dieser Prozess dauert mehrere Tage.

Bild beschneiden

Auch wenn man ein Bild nur an den Kanten etwas beschneidet, verändert das die Bilddatei in Größe und Maßen. Dann passiert das gleiche wie unter Punkt 3. beschrieben.

Ein Bild oder viele Bilder?

Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist die nach der Anzahl der Bilder. Wenn es nur ein oder zwei Bilder sind: kein Problem. Einfach komprimieren und ein paar Tage warten. Das Bild wird sich wieder in den alten Rankings einfinden.

Problematisch wird es immer dann, wenn es um größere Bildermengen geht. Der Bilderbot ist die meiste Zeit (ca. 95% seiner Aktivitäten) damit beschäftigt, bereist bekannte Bild-URLs abzurufen, um zu prüfen, ob ein Bild noch da ist. Wenn ein Bild nach 3-4 Aufrufen nicht mehr abrufbar ist, dann kappt der Bot die Verbindung zwischen Meta-Bild und der bisherigen Website. Wenn bei einem Relaunch plötzlich hunderte oder tausende Bilder verändert werden, dann wirft der Bot nach und nach erst einmal alle Bilder aus dem Index (genau genommen fehlen dann die Verknüpfungen zwischen den Meta-Bildern und der Domain).

Der Bilderbot nimmt sich dagegen nur sehr wenig Zeit (ca. 5%), neue Bilder ausfindig zu machen und zu indexieren. Es wird nun also Wochen und Monate dauern, ehe wieder alle Bilder überhaupt erst einmal vom Bilderbot eingesammelt wurden, und dann durch die Bilderkennungsschleifen zu gehen, um schließlich wieder den ursprünglichen Meta-Bildern zugeordnet zu werden.

Kurzum: bei großen Bildermengen sollte man so nicht (!) vorgehen.

Die Alternative beim Relaunch

Stattdessen sollte man die alten Bilder alle schön da liegen lassen, wo sie sind (die Dateien unter den bisherigen URLs). Die komprimierten Bilder werden mit einer anderen Bild-URL abgespeichert (das kein ein leicht veränderter Dateiname sein, oder ein anderer Speicherort).

Auf der Website bindet man dann allerdings nicht mehr die alte Bildversion ein, sondern die neue.

Warum? Was passiert? Der Googlebot findet weiterhin die alten Bilder und wird daher an der Verknüpfung zwischen Meta-Bild und Website nichts ändern. Aber er findet auch neue Bilder, die dann in den Indexierungsprozess geschickt werden. Am Ende werden alle neuen Bilder jeweils dem passenden Meta-Bild zugeschlagen.

Das Bild wird also seine Ranking-Position behalten, und auch das Linkziel kann ununterbrochen zu der einbindenden Website gehen.

301-Weiterleitung oder nicht?

Sehr wichtig ist hierbei auch die korrekte Weiterleitung – bzw. eben die korrekte Nicht-Weiterleitung. Denn man darf in dem Fall natürlich keine 301-Weiterleitung vom alten zum neuen Bild anlegen. Denn das würde für den Googlebot bedeuten, dass das alte Bild nicht mehr da ist. Folglich würde er – wie oben beschrieben – die Verbindung kappen. Nur, wenn es keine 301-Weiterleitung gibt, bleibt das Bild für den Googlebot sichtbar und alles ist gut :-)

Ein 301 bedeutet bei Bildern eigentlich nur: altes Bild ist weg! … Das neue Bild muss so oder so seinen Weg gehen.

Bleibt abschließend noch die Frage: wie lange muss man die alten Bilder bereithalten? Das kann man leider zeitlich nicht benennen. Die Antwort lautet: so lange, bis alle neuen Bilder gefunden und verarbeitet wurden. Das dauert – je nach Crawling-Budget und Anzahl der Bilder – durchaus Monate bis Jahre. Als grobe Hausnummer würde ich 12 Monate empfehlen.

Weiterlesen?