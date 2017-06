Seo-Ziele und Website-Betreiber-Motivation

Warum betreibt man eigentlich eine Website? Und warum möchte man bei Suchmaschinen vorne gefunden werden? Auf diese Fragen haben viele, die im Online-Marketng tätig sind, eine einfache Antwort: um Geld zu verdienen! Das aber scheint mir ein Trugschluss zu sein, der Ursache für vielerlei Missverständnisse ist. Aus diesem Grund möchte ich mal andenken, welche Motivationen eigentlich hinter dem Betreiben einer Website und dem Optimieren der Website für Besucher und Suchmaschinen stecken können.

Vorab: Seo kostet Geld – auch wenn es nur die eigene Zeit ist. Je mehr sich der Google-Algorithmus zu einem ganz normalen Menschen entwickelt, um so besser scheint es investiert zu sein. Während man früher viel Geld in Maßnahmen stecken musste, die kaum einen Mehrwert für die Benutzer hatten, ist Google inzwischen so schlau, selber wie ein Nutzer zu agieren und zu beurteilen. Daraus folgt, dass die meisten Seo-Maßnahmen doppelt sinnvoll sind. [Einzige Ausnahme bleibt das Thema Linkbuilding, egal.] Um die Motivation für Seo-Maßnahmen zu verstehen, muss man sich zunächst die verschiedenen Betreiber-Typen vergegenwärtigen.

Warum betreibt man eine Website?

Das Spektrum der Website-Betreiber-Motivation ist viel weiter gefächert, als viele glauben. Denn das Web bietet zum Glück mehr als nur Webshops. Im folgenden mal ein paar Beispiele:

Da sind zum einen die „Blogger„, die klassische Blogs haben. Also Menschen, die eine Art Tagebuch im Web führen, um darüber mit anderen zu kommunizieren. Zwar verlagert sich Kommunikation zunehmend in Soziale Medien wie facebook, Twitter (?) oder youtube. Aber gleichzeitig wird auch immer mehr ehemaligen Bloggern bewusst, dass sie damit die Kontrolle über ihre – teilweise aufwendigen – Postings verlieren. Auf Dauer ist es einfach effektiver, weiterhin einen Blog zu betreiben, denn Inhalte sind ein Wert, den man nicht einfach an Großkonzerne verschleudern sollte.

Dann gibt es die „Helfer„, die einfach nur anderen Menschen bei Problemen und Unwissenheit helfen wollen. Ob das nun Einzelpersonen sind oder Vereine oder Verbände ist egal. Die haben zum bestimmten Themen Erfahrungen gesammelt und betreiben Ratgeberseiten, in denen sie diese Dinge aufbereiten und dokumentieren. Ein Teil dieser Helfer, die aus welchen Gründen auch immer keine eigenen Websites betreiben wollen, tummeln sich auf Wikipedia – und haben die Online-Enzyklopädie damit ganz uneigennützig zur größten Websites des Internets gemacht.

Weiterhin gibt es die „Sammler„, die was-auch-immer sammeln und ihre Sammlungen im Web verfügbar machen wollen (Fotos, Rezepte, Sprüche, Witze etc.). Die Motivation dahinter ist neben Kommunikation oft auch Reichweite und ein erhoffter Image-Gewinn.

Hinzu kommen die „Informierer“ – meist Institutionen und Einrichtungen, die eine Informationspflicht haben. Die Website dient also dazu, die Öffentlichkeit über Aktivitäten und ähnlichem zu informieren. Als zusätzlicher Mehrwert wird in diesen Fällen oft ein Imagegewinn intendiert – wenn man schon Geld in die Website stecken muss.

Daneben gibt es natürlich die klassischen „Anbieter„, bei denen es letztlich tatsächlich „nur“ ums Geld-verdienen geht.

Da sind zum einen die Anbieter von Dienstleistungen , also solche, die den Kunden erst in einen Beratungsprozess involvieren müssen, bevor man beauftragt wird und verdient.

, also solche, die den Kunden erst in einen Beratungsprozess involvieren müssen, bevor man beauftragt wird und verdient. Und natürlich die Produkt-Anbieter, bei denen der Verkaufsprozess schön einfach automatisch abgewickelt werden kann.

Relativ neu in dem gewaltigen Gestrüpp unterschiedlicher Seiten sind die „Vermittler„, also die Affiliates, die massenhaft wie Pilze aus dem Boden schießen. Leider haben deren Seiten („Nischenseiten“) meist überhaupt keine Substanz – eben deshalb, weil die einzige Motivation nur das Geld-verdienen ist.

Natürlich gibt es sicherlich weitere „Betreiber-Typen“ und vor allem auch die lustigsten und interessantesten Mischformen, was vor allem den Anbietern nützt. OM-Agenturen nennen das dann Content-Marketing ;-)

Seitenbetreiber-Motivation

Die vier erstgenannten Gruppen: Blogger, Helfer, Sammler und Informierer haben oft keine direkte Gewinnerzielungsabsicht. Zwar versuchen manche inzwischen schon, mit ihren Websites auch ein wenig Geld nebenbei zu verdienen – aber, und das ist entscheidend: sie würden ihre Websites auch betreiben, wenn sie gar nichts damit verdienten. Die Motivation dahinter ist ein Mitteilungsdrang. der Wunsch nach Kommunikation und / oder der Aufbau eines positiven Image. Einfach ein gute Gefühl …

Trotz grundsätzlich verschiedener Motivation haben viele Betreiber letztlich ein ähnliches Ziel: viele „gute“ und „qualifizierte“ Besucher zu haben. Das müssen nicht zwingend Menschen mit einer Kaufabsicht sein. Hilfesuchende, Freunde der gepflegten Unterhaltung, Fun-liebende oder einfach Menschen, die ähnlich ticken. Das Ziel ist oft gleich: neue Besucher finden. Und genau dafür lohnt es sich, über Seo-Traffic nachzudenken (neben anderen Dinge wie Social-Media, Newsletter und was auch immer).

Es ist also falsch, immer grundsätzlich allen, die Seo betreiben, zu unterstellen, sie würden einen Verkaufsprozess falsch bespielen oder schlechte Conversionoptimierung betreiben. Letztlich ist für die Beurteilung einer Website und entsprechender Seo-Maßnahmen immer das anvisierte Ziel – basierend auf der Website-Betreiber-Motivation entscheidend. Das braucht überhaupt nicht gewinnorientiert zu sein – zumindest nicht im Geld-Sinne …

Warum dieser Artikel?

Die Kenntnis der Website-Ziele bzw. die Betreiber-Motivation halte ich in doppelter Hinsicht für wichtig. Zum einen muss man bei Seo-Maßnahmen natürlich die Ziele im Kopf haben, egal ob man mit einer Optimierung beauftragt wird oder eine eigene Seite optimiert.

Aber zum anderen hilft es auch dabei, die Wettbewerber besser einzuschätzen. Vor allem im Nischenseiten-Kontext lese oder höre ich oft ein herablassendes „An dem kommt man leicht vorbei – der verdient ja nix mit seiner Seite!“ Ich halte das für kurzsichtig. Denn für die Beurteilung einer Website ist deren Ziel sehr wichtig – und die Motivation muss eben nicht geldgetrieben sein. Und die Einschätzung von Keywords bzw. Rankings wird viel leichter und plausibler, wenn man Ziele und Motivation nicht zu einseitig definiert.