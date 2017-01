Fake-Test-Nischenseiten – einfach, billig und …

Es liegt wohl in der Natur des Menschen, sich die Arbeit einfach zu machen. Das gilt insbesondere beim Thema „Geld verdienen„. Nachdem Google vielen Seos diesen Zahn gezogen hat (Vertipper-Domains, Keyword-Stuffing, Linkkauf, etc.), greift nun eine neue Art des „effektiven Web-Business“ um sich: die Test-Nischenseiten. Neu ist das nicht, aber die Stilblüten dieser Szene verbreiten erst jetzt so langsam ihr anrüchiges Gestänkle…

Ich will hier die Methode gar nicht weiter beschreiben – Fakt ist, dass Google in der Regel (noch) nicht in der Lage ist, diese Fake-Test-Nischenseiten als Müll zu erkennen. Denn es sind offensichtlich viele davon auf vorderen Suchergebnissen zu finden. Warum nur …?

Das liegt vermutlich auch daran, dass man das gar nicht so pauschalieren kann. Denn auch wenn sich die Methode des Seitenaufbaus stets ähnelt, so bieten die Seiten im Sinne einer Onpage-Optimierung meist alles, was Google sich wünscht. Mit Hilfe von Google-Suggest und einigen Tools kann man die Inhalte mittlerweile so erstellen, dass Google sie für qualitativ hochwertig hält. Und die „Seo-Methode: Verbesserung des Inhaltes“ wird ja sogar von Google propagiert.

Dennoch ist der Ruf von „Nischenseiten“ mittlerweile unterirdisch – nur weil sie „mal eben schnell nebenbei produziert wurden, um damit viel Kohle zu verdienen“?

Was genau ist daran schlecht?

Für mich als „Insider“ sind Nischenseiten auf den ersten Blick zu erkennen. Es ist immer das gleiche Layout, die gleiche Reihenfolge, die gleichen Buttons, das billige Design und die „0815-Floskeln“ des unstrukturierten Textes. Wenn ich bei einer Google-Suche so eine Seite öffne, dann bin ich ganz schnell wieder weg. Aber: das wissen die normalen Google-User ja nicht.

Der billige „Test“-Trick

Besonders pfiffig, aber moralisch verwerflich ist die geschickte Irreführung der User. Denn die nach wie vor beliebteste Methode beim Nischenseiten-Aufbau ist die Kombination einer Produkt-Kategorie mit dem Begriff „Test“, also zum Beispiel „Zahnstocher-Test“ oder „Flugzeugträger-Test„. Das suggeriert dem User natürlich, als seien die Produkte vom Seitenbetreiber (!!!) getestet worden. Das Charmante an diesem Begriff ist, dass sich die Besucher eine klare Kaufabsicht haben. Was früher der „Preisvergleich“ war, ist heute der „Test“.

Nur: Die Seitenbetreiber testen gar nicht. Stattdessen schreiben sie irgendwo im Kleingedruckten, dass die Tests und Testergebnisse aus anderen Quellen bezogen werden. Es sei doch egal, ob jemand anderes getestet hat oder man selbst. Aus Kostengründen (die Einnahmen stehen ja für die Betreiber an erster Stelle) werden diese Testberichte nicht irgendwo beauftragt, sondern in aller Regel „einfach geklaut“, also ungefragt von anderen Quellen kopiert (meist stammen sie sogar direkt von Amazon).

Der Trick besteht also letztlich darin, einen scheinbaren Mehrwert anzubieten, den die Website gar nicht hat.

Aber: die meisten merken das nicht. Die Test-Nischenseiten-Betreiber profitieren von der unkritischen Lesefaulheit ihrer User.

Der „billige“ Content

Wenn der „suggerierte Test“ und damit der „Vergleich der Produkte“ im Vordergrund stehen, spielt der Inhalt der Seite natürlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Und genau so lesen sich dann auch die Inhalte der Test-Nischenseiten: unstrukturierte, billige, zusammengeklaubte Informationen- manchmal User-generiert (woanders, und dann geklaut), manchmal bei Text-Anbieter für wenig Geld eingekauft, manchmal selber geschrieben. Ziel des Contents ist es nicht, User zu informieren oder aufzuklären, sondern dem Google-Algorithmus seo-optimierte Texte hinzuwerfen (meist eine Kombination aus „Holismus“ und „Keyword-Stuffing“).

Das Dumme ist nur: Google fällt so oft darauf herein und rankt diese Seiten auf vorderen Plätzen.

Darüber regen sich natürlich alle auf, die im Wettbewerb stehen und versuchen, auf saubere, ehrliche Weise die User zu informieren.

Was nun?

Wie schon seinerzeit bei den anderen „Seo-Tricks“: wir können uns aufregen, so viel wir wollen. Der Ruf der Branche hatte sich gerade etwas gebessert, da kommt das „Test-Nischenseiten“-Elend. Ob es juristische Mittel gegen solchen Test-Spam gibt, kann ich nicht einschätzen. Die Nummer mit dem Kleingedruckten hinter dem Sternchen ist ja Gang und Gäbe.

Letztlich kann nur Google dem einen Riegel vorschieben. Amazon wird es bestimmt nicht machen – denen ist doch letztlich egal, wer die Käufer vermittelt.

Ist der Ruf erst ruiniert …

Aber: Google wird aber nur dann aktiv werden, wenn es für die User wirklich zu unbefriedigenden Ergebnissen kommt. Ob das bei der Masse der Menschen der Fall ist, kann ich nicht abschätzen. Bis dahin versauen diese meist jugendlichen Honks den Ruf der Online-Marketing-Branche und somit von allen, die damit zu tun haben. Wenn ich mit „normalen“ Menschen rede (außerhalb der Online-Marketing-Szene), dann erwähne ich prinzipiell nicht mehr, dass ich irgendwas mit „Seo“ oder „Online-Marketing“ oder „Affiliate“ zu tun habe.

Das ist irgendwie alles eine Schmuddel-Szene…

Im „richtigen“ Leben funktioniert das zwar, aber im Internet kaum. Meine Erfahrungen mit Wikipedia zeigen exemplarisch, wie viel Mißtrauen einem entgegenschlägt, wenn man irgendwas mit „Seo“ und / oder „Affiliate-Marketing“ zu tun hat.

Besonders interessant …

… wird es dadurch, dass einige Leute versuchen, die „Test“-Methode in Kombination mit „guten Inhalten“ anzubieten. Also: tatsächlich aufwendig erstellt Texte, gutes Bildmaterial, teilweise auch tatsächlich eigene Tests etc. Das macht die Beurteilung natürlich ungleich schwieriger. Ist eine „Test-Nischenseite“ gut, wenn sie gute und hilfreiche Inhalte anbietet? Oder ist das Vorgehen an sich – also Leute mit dem Domain-Namen hinters Licht zu führen, an sich schon verwerflich? Werden die Drecks-Test-Nischenseiten durch einige wenige Hui-Test-Nischenseiten sogar gestärkt?

Was meint ihr?

Weiterlesen?