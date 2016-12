Linkbuilding 2016 (SeoDay Vortrag)

Heute habe ich einen Vortrag bei SeoDay in Köln zum Thema Linkbuilding 2016 gehalten. Es gibt zwei Gründe, warum ich kein Bilder-Seo-Thema gewählt habe: zum einen habe ich dazu schon so oft und so viel erzählt, da gibt es kaum viel Neues. Und zum anderen habe ich das Gefühl, mal etwas zum Thema „Linkbuilding“ beitragen zu müssen. Seit Jahren gibt es kontroverse Debatten zu em Thema. Und je älter as ist, um so oberflächlicher wird es. Es scheint inzwischen fast eine Glaubensfrage zu sein. Dem möchte ich mal „meine Methode“ gegenüberstellen…

Denn ich gehöre ja zu denen, die sagen: Kauf keine Links! Wie es stattdessen gehen kann, wird hoffentlich aus den Slides deutlich. Ich hoffe, dass das dazu beitragen kann, die Diskussion zu versachlichen und zu konkretisieren.

-> Hier zum kostenlosen Download „Linkbuilding 2016“ (PDF, ca. 1,6 MB)

Ganz kurz ein paar Stichworte:

Zwei wichtige Fragen: Warum verlinkt jemand? Und wo findet er die Linkquelle?

Interne Links sind genau so stark wie externe!

Es geht im Grunde darum, Linkjuice zu bekommen und gezielt zu verteilen.

Auf Basis der zwei Fragen oben überlegen: Was kann ich anbieten? Inwiefern ist das für andere Zielgruppen relevant?

Was vorne ist, wird verlinkt!

Daher etappenweise vorgehen: von einfach nach schwierig…

Den Rest kann man aus den Slide, so hoffe ich, rückschließen.

Am Ende gebe ich noch ein paar „Tipps für den Linkkauf“. Nicht, dass ich das empfehelen oer gutheißen würde. Aber wenn man es denn schon macht, dann sollte man es intelligent machen, um das penalty-Risiko zu minimieren. Btw: das kann man als Ergänzung zu Nicos Beitrag zum Thema „Linkkauf“ sehen :-)