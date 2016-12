www.brille-kaufen.org wiederbelebt (Seo 2016 Rückblick und Ausblick 2017)

Die Geschichte der Domain brille-kaufen.org hat ein neues Kapitel. Ganz neu, so dass ich noch nichts über Erfolge oder Mißerfolge berichten kann. Aber der Ansatz steht exemplarisch für das, was ich mir für 2017 vorgenommen habe – weil 2016 seo-technisch ganz anders verlaufen ist als gedacht. Ich plane nämlich einen grundlegenden Seo-Strategiewechsel, der durchaus mit einem nicht geringen Risiko behaftet ist. Aber zunächst zum Brillen-Teil. Ich habe das Projekt aus einem ca. 3 jährigen Dämmerschlaf wieder wachgeküsst.

[Das Fazit für Seo 2016 und mein Strategiewechsel für 2017 stehen unten.]

Zur Erinnerung: Im Spätherbst 2012 hatte ich die Domain für etwa 100 Euro gekauft. Ich wollte – eigentlich nur mal so zum Spaß – mal ausprobieren, ob ich mit so einer kommerziell getriebenen Domain etwas anfangen könnte. Hier der erste Artikel, in dem ich mein Vorgehen und Ziele beim Neuaufbau beschrieben habe: Exemplarischer Aufbau eines neuen Projektes (Dez. 2012).

Anlaufschwierigkeiten …

Leider zeigte sich in den ersten Wochen, dass die Domain „link-verseucht“ war. Der Vorbesitzer hatte einen Haufen billige Spam-Links gekauft, und die Domain damit – nach kurzzeitigen Positiveffekten – letztlich abgeschossen. Durch eine große Disavow-Datei habe ich das zwar entschärft, aber …

Viel gravierender war jedoch, dass ich nach einigen Monaten feststellen musste, dass der Domain-Name schlicht unsinnig war: denn er suggeriert, dass man auf der Website eben Brillen kaufen könne. Ich konnte und wollte diese User-Erwartung jedoch nicht erfüllen – und folglich habe ich das gesamte Projekt auf eine andere Domain umgezogen: seither laufen die Inhalte dieses Online-Ratgebers unter dem Domainnamen Brillen-Sehhilfen.de.

Alles gut – ohne kaufen …

Das ist soweit bekannt und ich habe die sehr positive Entwicklung der letzen Jahre hier im Blog mehrfach in Artikeln beschrieben. Im Grunde ging es kontinuierlich bergauf, mit einer Ausnahme: Rückwirkend war sicherlich das Google Phantom-Update am bemerkenswertesten.

Ich halte das bekanntlich für das RankBrain-Update: Google organisiert die Serps seither vor allem in Bezug auf die User-Intention, und nicht mehr aufgrund von allgemeinen Ranking-Signalen. Dadurch habe ich ca. die Hälfte der ursprünglichen Google-Sichtbarkeit verloren: vor allem bei umkämpften Short-Head Keywords, oft mit Markennamen-Bezug, gingen die vorherigen Rankings reihenweise nach unten. Zum Glück hatten diese Keywords nur relativ wenig Besucher gebracht, so dass sich dieses Update kaum spürbar auf echten Traffic oder die Einnahmen ausgewirkt hat.

Brachliegende Domain …

Aber zurück zur Domain brille-kaufen.org. Diese Domain lag seither nur „so rum“. Wegen der vorherigen Spam-Links habe ich sie nicht komplett per 301 weitergeleitet, sondern nur ca. 95% der Seiten (ich habe also auf fast allen Unterseiten eine PHP-Anweisung eingefügt, über die ein 301 inkl. Header-Weiterleitung gesetzt wurde). Bei der Startseite und einigen wenigen Unterseiten hatte ich das nicht gemacht. Auf diesen wenigen nicht weitergeleiteten Seiten habe ich kurze, provisorische Inhalte hinzugefügt und überall deutlich geschrieben, dass die Inhalte der Domain umgezogen sind, inkl. Link auf die jeweilige neue Unterseite.

Nun lag die brille-kaufen.org also brach. Monatelang, so wie eine ganze Reihe meiner Domains… Aber was tun damit? Einfach abmelden und begraben? Mir fiel einfach nicht ein, was ich damit anfangen sollte…

Neue Idee dank schlechter Umsetzung …

Vor ein paar Tagen hatte ich endlich eine Idee. Auslöser war eigentlich eine etwas schwächelnde Subdomain …

Im Zuge der Brillen-Sehhilfen.de habe ich ein Optiker-Verzeichnis aufgebaut, das ich auf eine Subdomain ausgelagert habe: optiker.brillen-sehhilfen.de. Angefangen mit ein paar hundert Datensätzen, die ich mir zusammengescrapt hatte, ist es inzwischen durch viele Eintragungen von Optikern auf über 1600 Datensätze angewachsen. Noch immer nur ein Bruchteil aller Optiker in Deutschland, aber immerhin.

Allerdings hat mein Optikerverzeichnis hat einen entscheidenden strategischen Nachteil, der mir erst vor kurzem bewußt geworden ist: die Landingpages sind „optimiert“ für die Suchterme „Optiker in …“. Leider zeigt Google dafür stets die Local-Search Integration, inklusive ausladendem Google-Maps-Fenster. Erst ganz weit unten auf der Ergebnisseite beginnen die organischen Suchergebnisse, und zwar logischerweise zunächst die Websites der Optiker (die fast alle per se, quasi aus Versehen und logischerweise, auf „Optiker“ optimiert sind). Erst viel später kommt dann irgendwann meine Unterseite.

Kurzum: ich habe eigentlich kaum eine Chance, mit dieser Art von „Optikerverzeichnis“ einen Blumentopf zu gewinnen. Durch die Masse an kleinen Ortschaften und vor allem die Verlinkung von der Hauptseite bekommt die Subdomain zwar immerhin noch ca. 150 Besucher pro Werktag. Aber hey, da geht doch mehr …

Brille kaufen in …

Genau dafür habe ich nun die Brille-kaufen.org reanimiert: ich nutze die gleichen Daten, die jedoch für die Suchphrase „Brille kaufen …“ optimiert sind. Hier zeigt Google keine lokalen Suchergebnisse, so dass die organischen Suchergebnisse gleich vorne stehen. Natürlich habe ich die Landingpage (ein Template für jede Stadt, auf dem sich nur die Daten der Optiker austauschen), so optimiert, dass sie für Menschen, die eine Brille kaufen wollen, einige hilfreiche Informationen und Links bietet (z.B. eine Checklist).

Ob und was das am Ende bringt, wird sich zeigen. Natürlich sucht die große Masse an Leuten nach „Optiker“ statt nach Brille-kaufen (siehe Google Trends) …

Aber letztlich ist es auch egal. Ich habe das nur beschrieben, um einen „Strategiewechsel“ meinerseits zu dokumentieren. Hier kann man sie die Domain anschauen: http://www.brille-kaufen.org

Fazit: Re-Use – Ausblick auf 2017

Was ich damit nur sagen will: man kann vorhandene Daten nicht selten auch noch für etwas Ähnliches, Angrenzendes verwenden. Bei mir ist es zumindest so: ich habe in den vergangenen Jahren eine riesige Menge von Content produziert. Aber ich habe das Gefühl, dass ich diesen Content nur zu einem kleinen Teil wirklich nutze. Für mich steht daher im Jahr 2017 im Fokus, das Potential des vorhandenen Contents voll auszuschöpfen. Dazu gehört zum Beispiel ein „Re-Use“ in anderen Zusammenhängen. Und wenn man erst mal anfängt, die Schiene zu denken, ergeben sich gewaltige Möglichkeiten :-)

Fazit: Seo 2016

Zunächst: im Grunde ist 2016 für mich sehr erfolgreich gewesen, so seo-technisch gesehen. Bei den meisten Projekte kann ich in allen Bereichen einen Anstieg von 15 – 20 Prozent verzeichnen. Einiges, an dem ich tatsächlich kaum gearbeitet habe, stagniert, aber immerhin. Dennoch scheint mir mein Vorgehen nicht mehr zukunftstauglich zu sein…

Dieser Strategiewechsel ergibt sich vor allem aus Erfahrungen von 2016: Seo ist einfach nicht mehr berechenbar. Ich habe 2016 so oft beobachtet, dass Google einfach ganz anders agiert, als ich es erwarten würde. Durch die künstliche Intelligenz von RankBrain ist das Seo für mich fast vollkommen unberechenbar geworden. Die Seo-Strategie „best-möglicher Content“ ist zum Glücksspiel geworden: manchmal geht es auf, manchmal aber eben auch nicht.

Für jedes Keyword spielen andere Rankingfaktoren zusammen, gepaart mit einer nebulösen User-Intention, die bestenfalls nur noch im Keyword-Einzelfall analysierbar ist. In dem Zusammenhang scheinen mir viele Ergebnisse qualitativ abzurutschen, was vermutlich damit zu tun hat, dass der RankBrain die Masse der Suchenden bei vielen Anfragen für geistig minderbemittelt hält. Oder anders gesagt: Google hat sich vom „Arte-Niveau“ verabschiedet und bietet zunehmend „RTL-Ergebnisse“, weil dieses „Bild-Niveau“ für die Masse am bequemsten und am schnellsten verdaubar ist.

Für mich stellt sich damit die Frage der Effektivität: macht es überhaupt Sinn, drei bis vier Tage über einem bestmöglichen Content zu brüten, wenn das Ganze am Ende sowieso unten durchrutscht?

Ich will daher 2017 einen neuen Ansatz ausprobieren: auf Masse gehen. Frei nach dem Motto: ich biete den gleichen Inhalt auf 10 verschiedene Arten und Weisen an, und lasse den RankBrain entscheiden, welche Version am besten ankommt. In diesem Zusammenhang versuche ich mich an verschiedenen automatisierten Verfahren…

Im Grunde also genau das Gegenteil dessen, was Google möchte und was Mainstream ist…