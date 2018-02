Google knickt ein: „Major Update“ in der Bildersuche (!?)

Fast genau ein Jahr, nachdem Google die „neue“ Bildersuche in Deutschland eingeführt hatte, was großen Protest auslöste, ist Google nun gezwungen, erneut Änderungen vorzunehmen. Aber: wie so oft: was Google das als „Major Update“ bekannt gibt, ist letztlich keine grundlegende Zurücknahme, sondern eher eine Mini-Veränderung. Aber urteilt selber …

Schon seit einigen Tagen kursieren Meldungen, wonach sich Google im Rechtsstreit mit Getty Images geeinigt habe. Hintergrund ist natürlich die „neue“ Google-Bildersuche, bei der die großen Bilder direkt in der Google-Suche angezeigt werden. Nun hat Google offiziell bestätigt, dass es „große Veränderungen“ gibt. Und sie sind sogar schon weltweit eingeführt worden.

Der Rechtsstreit mit Getty hatte Google wohl einige Bauchschmerzen bereitet – wahrscheinlich auch, weil die Klage in Europa anhängig war, wo man sowieso nicht so gut auf Googles Marktmacht zu sprechen ist. Nun gibt es also eine Kooperation mit Getty: demnach werden nicht nur die Getty-Bilder lizensiert, so dass Google sie auch in anderen Zusammenhängen nutzen darf. Zudem sind auch noch innerhalb weniger Tage grundlegende Buttons aus der Bildersuche verschwunden. Wieviel Google für die Lizenzierung an Getty zahlt, ist offen. Aber auf jeden Fall hat Getty seine Klage fallen gelassen. Alles ist gut – Google ist wieder lieb! Oder?

Was hat sich in der Bildersuche geändert?

Ich habe zwei Screens erstellt, auf denen dieses sog. „Major Update“ deutlich wird. Zunächst die Version, die so viel Protest ausgelöst hat. Der Screenshot stammt vom 10. Oktober 2017 und ist im Rahmen meines Bilder-SEO-Ebooks enstanden:

Die Bereiche, auf die man achten sollte, habe ich mit einer gestrichelten Linie umrandet. Hier nun die neue Version der Bildersuche, die seit heute (oder gestern) online ist:

Man erkennt einige Veränderungen:

Der Button „Bild ansehen“ ist verschwunden. Bislang konnte man die große Original-Bildversion durch einen Klick direkt in einem neuen Tab aufrufen. Aber: mit der rechten Maustaste geht das nach wie vor. Die Angabe der Bildgröße ist von oben unter das Bild gewandert. Allerdings lässt sie sich nun leider (!) nicht mehr anklicken. Bislang konnte man mit einem Klick auf die Bildmaße die Funktion „Weitere Bildgrößen dieses Bildes“ aufrufen. Das wird nun wesentlich mühsamer – interessiert aber wahrscheinlich eh nur diejenigen, die sich mit dem Thema Bilder-SEO befassen. Der Hinweise „Bildersuche“ (oben unter dem Bild-Titel) ist verschwunden. Macht nix, der war eh überflüssig. Der Hinweis „Die Bilder sind eventuell urheberrechtlich geschützt“ steht nicht nicht mehr rechts, sondern direkt unter dem Bild. Außerdem wurde er „optisch hervorgehoben„, von „vollkommen unleserlich“ zu jetzt „kaum auffallend„. Durch die kleine Textzeile unterhalb des Bildes ist die Darstellungsgröße nun in vielen Fällen etwas kleiner (Ausnahme: Querformate). Dennoch hat man nicht das Gefühl, dass es sich um ein „Vorschaubild“ handelt, sondern um eine im ästhetischen Sinne voll taugliche Online-Version. Die aus meiner Sicht wichtigste Änderung betrifft einfach nur die Wortwahl. Statt „Aufrufen“ steht nun „Besuchen“ auf dem Button, der zur Website führt. Das scheint mir für viele Nutzer ein viel eindeutiger zu sein.

Nicht sehr „major“, dieses Update

Dass Google diese Veränderungen als „Major Update“ verkauft, ist wieder so eine typische Strategie des drei Schritte vor, einen zurück. Natürlich hat sich grundlegend nicht wirklich etwas verändert. Dass man die Bilder nun „weniger gut klauen“ kann – naja. Dass der Urheberrechtshinweis nun viel deutlicher sein – kann man drüber streiten. Hier einer der Tweets, die über den Twitter Account „SearchLiason“ (???) verbreitet wurden:

Google verkauft dieses Update so, also wäre es ein Erfolg, dass die Besucher die Website des Bildes besuchen können. Aber das ist ja wohl eine Mindestanforderung an eine „Suchmaschine“.

Was sich nicht verändert hat:

Die Original-Bilder werden nach wie vor in einer Google-Bilder-Anwendung komplett gezeigt, ohne dass der Autor Einfluss auf die Art der Präsentation hätte. Der „Teilen“-Button erzeugt einen Kurzlink, den man über verschiedene Social-Media-Netzwerke teilen kann. Wenn man den Link aufruft, öffnet sich die Originale Bilddatei in einem Google-Kontext. Man teil also das Bild im Google-Kontext – offensichtlich benutzt Google hier das Bild, um Besucher in seine Suche zu bekommen. Nach wie vor werden die Originalbilder in den Google-Frame hineingeladen. Was einige Rechtsanwälte als legitimes Verfahren bezeichnen, ist in meinen Augen eine glasklare Nutzung des Bildes – völlig egal, auf welche Weise es eingebunden wird. Durch diese Art der Umsetzung erzeugt aber jeder Bildaufruf in der Google-Bildersuche eine Last auf meinem Server. Und dann gibt es nach wie vor diesen „Save“ Button in der mobilen Ansicht …

Kurzum: es ist in meinen Augen ein „Minor Update“ – die grundlegenden Probleme wurden nur marginal kaschiert. Dass sich Getty damit zufreiden gibt und die Einigung über die Medien breit gestreut wurde, hat Google vermutlich eine Menge Geld gekostet. Nur leider profitieren davon nur zwei: Google und Getty. Alle anderen haben nach wie vor die gleichen Probleme mit der neuen Bildersuche wie zuvor. Im Grunde sollte das jeden bestärken, ebenfalls gegen Google zu klagen, damit Google auch die eigenen Bilder für die Nutzung in der Bildersuche lizensiert.

Ob das Ganze tatsächlich wieder mehr besucher bringt, werden die nächsten Wochen zeigen.

Was meint ihr?

Weiterlesen?