Seo-Workshop: warum und was ich anbiete

Wer mir bei Facebook und Twitter folgt, hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich gemeinsam mit Marco Janck einen Seo-Workshop anbiete. Dankenswerter Weise hat Querdenker Jan Kutschera dagegen gleich schlechte Stimmung gemacht, so dass ich hier die Gelegenheit nutzen kann, das Ganze zu erläutern. Denn bislang habe ich Derartiges kaum angeboten. Meine Motive sind durchaus egoistisch, und ob das mit Marco und dem HLP-Thema gut geht, weiß ich auch nicht …

Warum ich so wenig Seo-Anfragen annehme

Ich bekomme immer wieder Anfragen, ob ich nicht beim Auf- und Ausbau von Websites beratend zur Seite stehen kann. Von diesen Anfragen nehme ich pro Jahr ein bis zwei an, den Rest lehne ich ab. Warum? Nun, zum einen bin ich finanziell nicht darauf angewiesen. Zum zweiten bevorzuge ich natürlich interessante Projekte, bei denen ich auch noch etwas lernen kann. Das betrifft vor allem große Domains mit sehr vielen Bildern. Denn meine eigenen Seiten haben alle nur so maximal 10.000 Bilder, was in googleschen Dimensionen natürlich klein ist. Für mich ist es natürlich immer spannend zu beobachten, wie sich Domains bei Seo-Maßnahmen verhalten, die Millionen von Bildern haben (z.B. bei Relaunch oder Domain-Umzug).

Von diesen „großen“ Anfragen kommen aber nur relativ wenig.

Alles was sich auf kleinerem Niveau bewegt, sage ich in aller Regel ab. Das betrifft vor allem kleine Webshops oder auch Affiliate-Systeme. Die Gründe hier sind bei näherer Betrachtung naheliegend:

Bilder-SEO und organisches Seo verschmelzen immer mehr . Es gibt inzwischen eine hohe Übereinstimmung von organischen Rankings und Bildersuche-Rankings. Man kann also beides gar nicht mehr klar voneinander unterscheiden, sondern muss im Gegenteil beides im Blick haben.

. Es gibt inzwischen eine hohe Übereinstimmung von organischen Rankings und Bildersuche-Rankings. Man kann also beides gar nicht mehr klar voneinander unterscheiden, sondern muss im Gegenteil beides im Blick haben. Der Aufwand und die damit verbundenen Kosten lohnt sich in vielen Fällen nicht – zumindest nach meiner Kosten-Nutzen-Schätzung, die ich bei jeder Anfrage versuche grob zu kalkulieren. Damit ich wirklich hilfreiche und sinnvolle Seo-Maßnahmen anbieten kann – auch über das Bilder-Thema hinaus – muss ich mich technisch und inhaltlich in ein Projekt reindenken. Das dauert gerade bei Themen, die nicht in mein „Repertoire“ gehören, mehrere Tage. (Das ist btw. auch eine meiner größten Schwächen: ich muss mich richtig in ein Thema reinfühlen, damit ich da etwas bewegen kann). Dieser Aufwand leppert sich dann oft auf ein paar Tausend Euro hoch – und meist ist nicht zu erwarten, dass diese Investition sich in absehbarer Zeit amortisiert.

– zumindest nach meiner Kosten-Nutzen-Schätzung, die ich bei jeder Anfrage versuche grob zu kalkulieren. Damit ich wirklich hilfreiche und sinnvolle Seo-Maßnahmen anbieten kann – auch über das Bilder-Thema hinaus – muss ich mich technisch und inhaltlich in ein Projekt reindenken. Das dauert gerade bei Themen, die nicht in mein „Repertoire“ gehören, mehrere Tage. (Das ist btw. auch eine meiner größten Schwächen: ich muss mich richtig in ein Thema reinfühlen, damit ich da etwas bewegen kann). Dieser Aufwand leppert sich dann oft auf ein paar Tausend Euro hoch – und meist ist nicht zu erwarten, dass diese Investition sich in absehbarer Zeit amortisiert. Und schließlich haben kleine Website-Betreiber oft die unausgesprochene Erwartung eines „Live-Time-Supports“ – nach dem Motto: ich hatte damals so viel bezahlt, dann kann der mir jetzt auch mal schnell mit meinen kleinen Problem xy helfen. Das kann und will ich eben nicht.

Kurzum: ich sage viele Anfragen ab, die sich aus Sicht der Anfragenden im Bereich rund um 1000 Euro bewegen. Für das Geld könnte ich nur ein paar allgemeine Tipps und Hinweise geben und ev. ein paar exemplarische Strategien vorstellen, die bei meinen Projekten gut funktionieren.

Und genau an dem Punkt dachte ich mir: das kann man doch gut bündeln. Warum 10 mal einzeln erzählen, was man auch einmal 10 Leute erzählen könnte?

Ich fahre eh nicht so gerne in der Weltgeschichte herum …

Workshop mit Marco

Eher durch Zufall kam mir dann Marco in die Quere – und weil ich weiß, dass der gerade mächtig expandiert und entsprechende Räume hat, wo man Gruppen bis zu 12 Leuten gut versorgen kann, habe ich ihn kurzerhand gefragt, ob ich nicht mal seine Räume dafür nutzen könnte. Schnell hat sich das Gespräch so entwickelt, dass es sicherlich auch für alle spannend sein kann, wenn wir das gemeinsam veranstalten.

Inwiefern das HLP-Thema tatsächlich mit Bildern zusammen passt, und ob ich das, was Marco meint, wirklich verstanden habe, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich bin mir sicher, dass ich viele konkrete Vorschläge habe, wie man den HLP-Ansatz noch weiter verbessern kann :-)

In meinem Part werde ich viel über Bilder-Seo und organisches Seo sprechen – und wie sich die beiden Algorithmen immer weiter einander annähern. Dadurch ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, in beiden Suchen gute Platzierungen zu erreichen. Natürlich geht es dabei auch um Keyword-Recherche, Linkaufbau, Social-Media (Teaser) bzw. Seeding, Grafik-Konzepte und Bilder-Ideen, und vieles mehr. Oft ist auch die richtige Reihenfolge von Maßnahmen wichtig.

Zudem habe ich natürlich auch die eine oder andere Strategie und Optimierungsmethode, die ich hier im Blog oder bei Konferenz-Vorträgen nicht öffentlich mache. Denn wenn die falschen Leute davon Wind bekommen – oder anders gesagt: wenn man sie mit der falschen Einstellung und Herangehensweise auszubeuten versucht, dann funktioniert das natürlich alles nicht (mehr) richtig.

Ziele und Zielgruppe

Daraus ergibt sich, dass die Zielgruppe keine Anfänger sind. Es geht um Website-Betreiber, die konkrete Eingriffsmöglichkeiten haben (was Technik und Content betrifft), die Kapazitäten haben, Dinge tatsächlich umzusetzen.

Das Ziel ist dann einfach: den Gewinn zu vergrößern, indem man mehr qualifizierte Besucher durch besser Rankings erzielt. Es ist und bleibt letztlich ein SEO-Workshop.

Der Workshop geht über einen ganzen Tag von morgens um 10 bis abends um 18 Uhr (oder länger, wenn das erforderlich ist).

Die Kosten dafür betragen 590 Eur, die Marco und ich uns teilen.

Als Termin haben wir Montag, den 5.11.2018 klar gemacht.

Wenn Du Dich dafür angemeldet hast, kannst Du mir (und Marco) natürlich schon im Vorfeld Fragen zusenden – und gerne auch die eine oder andere Domain. Dann kann ich im Vorfeld schon ein wenig reinschauen und überlegen, welche Schwerpunkte ich beim Workshop setze.

Hier geht es zur Anmeldung (auf der Sumago-Website)

Ich bin selber sehr gespannt, habe aber keine Zweifel, dass das gut wird :-)

Btw: das Bild hier habe ich mir bei Marco „geborgt“ – ich werde es so optimieren, dass ich bis zum Workshop damit in der Google-Bildersuche unter „Seo-Workshop“ vorne stehen werden. Daran kann ich dann gleich aufzeigen, wie ich das gemacht haben werde (Futur II ;-) )

