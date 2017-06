Seo-Audit (Analyse): was gehört rein und was darf/muss es kosten?

In vielen Fällen ist ein Seo-Audit der Einstieg in das Thema Suchmaschinenoptimierung. „Seo-Audit“ ist eigentlich eine merkwürdige Bezeichnung, man kann es auch als „Seo-Analyse“ oder „Site-Klinik“ bezeichnen. So ein Dokument ist als Einstieg in das Thema Seo enorm wichtig, denn es prallen zwei Welten aufeinander: die unwissende Kundensicht und das Seo-Expertenwissen. Das kann dazu verführen, mit standardisierten Textbausteinen und Tool-Screenshot leichtes Geld zu verdienen, wodurch der Seo-Audit jedoch sehr oberflächlich und letztlich ineffektiv wird. Im Folgenden meine Herangehensweise, die hoffentlich plausibel macht, warum ein „richtiger“ Seo-Audit relativ teuer sein muss – und wie man ihn von 0815-Audits unterscheiden kann.

Es gibt meines Wissens keine Norm, wie so ein Audit aufgebaut sein muss oder sollte. Daher prallen oft Erwartungen und Leistungen aufeinander, die sehr widersprüchlich sind. Da nach meinem Verständnis ein Seo-Audit (bzw. die Ist-Zustand-Analyse) die unverzichtbare Grundlage fast jeder Seo-Beauftragung ist, kommt es hierbei häufig zu Unzufriedenheit. Wenn es keine festen Normen gibt, muss ein Kunde der beauftragten Agentur bzw. den Seo-Experten vertrauen – und dieses Vertrauen wird mangels klarer Absprachen zwischen Erwartung und Leistung häufig schwer strapaziert. Daher möchte ich im Folgenden mal meiner Sichtweise zur Diskussion stellen.

Ein Seo-Audit umfasst aus meiner Sicht vier Teile, die auf etwa 15 bis 20 DinA4-Seiten (inklusive Screenshots) untergebracht sind:

Grundlegende Erklärungen über die Funktionsweise von Suchmaschinen-Algorithmen, eine Analyse des Ist-Zustandes und aufbauend darauf das Benennen von Optimierungspotential, gerne als priorisierte Checkliste, und abschließend ein gemeinsames Meeting, eine Art „Schulung“, in dem der Audit besprochen wird.

Grundlegende Erklärungen, Basics (?)

Schon der erste Teil ist umstritten: wie viel allgemeines Basiswissen über die Funktionsweise von Suchmaschinen-Algorithmen gehört in einen Seo-Audit? In aller Regel offenbart sich in einem Vorgespräch, wie gut das Vorwissen des Kunden ist. Ein guter Audit ist auf dieses Vorwissen zugeschnitten, damit er / sie den Text überhaupt versteht und die resultierende Checkliste einschätzen kann. Das gilt insbesondere für den Gebrauch von (englischen) Fachbegriffen.

Auf der anderen Seite kann man das Thema „Suchmaschinenoptimierung“ nicht auf wenigen Seiten hinreichend erklären. Genau darum hat sich der Kunde ja an eine Agentur oder einen Seo-Experten gewandt. Es geht also darum, genau die Seo-Themen herzuleiten und zu erklären, die für den Kunden relevant sind. Man kann die allgemeine Einleitung also erst schreiben, wenn man Teil 2 und 3 fertig hat und überblickt, welche Seo-Maßnahmen in diesem speziellen Fall wirklich sinnvoll sind.

Analyse des Ist-Zustandes

Um Optimierungspotential zu erkennen, muss man den Ist-Zustand kennen. Soweit sogut. Aber leider ist das Thema Seo inzwischen recht komplex geworden. Man muss drei Bereiche unterscheiden und untersuchen:

Technik (Ladegeschwindigkeit, Seitenstruktur, etc.)

Inhalte (Überschriften, Text-Strukturierung, Bilder / Medien, etc.)

Offpage-Signale (Backlinks)

Gute Platzierungen sind nur dann zu erreichen, wenn alle drei Bereiche wirkungsvoll ineinandergreifen. Man kann keinen Bereich separieren. Aus dem Grund muss (!) ein Seo-Audit immer konkret an einer Website ausgerichtet sein.

Technical Seo-Audit

Am einfachsten sind die technischen Dinge zu analysieren: dafür gibt es zahlreiche Tools, die ohne Probleme zehntausende von Seiten analysieren und „Fehler“ offenbaren. Allerdings: je mehr Seiten, um so nichtssagender werden solche Berichte. Denn in aller Regel ist es nur ein Bruchteil der Seiten, mit denen „wichtiger Seo-Traffic“ generiert wird. Man muss also die Ergebnisse des Technical Seo-Audit interpretieren, um wirklich sinnvoller (also Seo-effektive) Maßnahmen daraus ableiten zu können. Welche konkreten Seo-Ziele ein Kunde hat, muss man ebenfalls im Vorgespräch klären – aber eigentlich gibt es nur ein sinnvolles Ziel: relevanten Traffic, der zu mehr Leads führt (also Umsatz- bzw. Gewinnsteigerung).

Im Idealfall sind es einfache, grundlegende technische Fehler, die gute Platzierungen verhindern: blockierte Inhalte (robots.txt), falsche Kanonisierung (canonical) oder nichtssagende Seitentitel. Aber in der Regel sind es Fehlermeldungen wie „25 mal den Alt-Text vergessen“ oder „128 tote Links“ oder „273 mal kein hreflang gesetzt“ oder „pageSpeed von 78 – 39% der Websites sind langsamer!“ oder „437 Seiten haben einen zu langen Seitentitel„, die einem Kunden die Fragezeichen ins Gesicht treiben. Man kann es sich natürlich einfach machen und behaupten: das muss man alles korrigieren! Erfahrungsgemäß ist das jedoch viel Arbeit, die in den seltensten Fällen tatsächlich nachhaltige Ranking-Erfolge bringt. In aller Regel sind diese Art von technischen (Flüchtigkeits-) Fehlern kaum relevant und in vielen Fällen kann man sie ignorieren. Nicht alle, aber viele …

Schwierig wird es immer dann, wenn hinter der Website ein Content-Management-System steckt, das schwer „aufzubohren“ ist. Dann muss man sich mit Plugins oder Addons herumplagen, die wiederum das System aufblähen und die Seite verlangsamen. Daher wird ein Seo sich im Vorgespräch immer erkundigen, auf welcher technischen Grundlage eine Website erstellt wurde.

Inhalte – was fehlt?

Der sog. Content ist für dauerhaft gute Platzierungen in Suchmaschinen fundamental. Man kann sagen, dass alle Google-Updates der letzten Jahre darauf hinausliefen, guten Content von schlechtem Content zu unterscheiden. Allerdings ist guter Content von den Bedürfnissen der User abhängig (sog. User-Intention). Man muss also die beiden Themen „Zielgruppe“ und „Keyword-Relevanz“ ins Spiel bringen. Genau genommen muss man für jede Unterseite klären, welches Keyword im Fokus steht und was genau die entsprechende User-Intention ist (bezogen auf die Mehrheit der User).

Dieser Bereich ist ungeheuer komplex – und er erfordert ein „Hineindenken“ in die Inhalte und die Zielgruppe. Das dauert – und das kostet! (Siehe unten)

In aller Regel muss ein guter Seo an dieser Stelle weiterdenken und nicht nur analysieren, was auf der Website angeboten wird, sondern vor allem klären, was denn alles fehlt. Hierfür wiederum ist eine Wettbewerber-Analyse erforderlich (bzw. hilfreich), in der man sich anschaut, welche Wettbewerber es gibt und für welche Begriffe die Wettbewerber ranken.

Nach meiner Erfahrung resultiert aus diesem Ansatz („Was fehlt?“) der effektivste Erfolg zukünftiger Seo-Maßnahmen.

Grob verallgemeinert kann man sagen: Google versteht sich im Grunde als ein idealtypischer 0815 User – und der Algorithmus versucht, genau solche Seiten vorne zu platzieren, die das Bedürfnis dieses Ideal-Users am besten befriedigt.

Offpage-Signale / Backlinks

Dass in vielen Fällen Backlinks für gute Suchergebnis-Platzierungen erforderlich sind, wissen inzwischen die meisten, auch Kunden, die sonst keine Ahnung haben. Nur leider wird auch dieser Bereich nur allzu oft und allzu leicht von den Inhalten abgekoppelt.

Im Grunde muss man sich bei jedem Backlink, den eine Seite hat, fragen: Warum wurde dieser Link gesetzt? Dann kommt man auf die Spur / das Geheimnis hinter den Backlinks. Denn natürlich macht es keinen Sinn, am Ende des Audits festzustellen: man braucht noch ca. 100 Links, damit die Seite in den Rankings steigt. Richtig ist, dass es bei einigen wichtigen Keywords durchaus sinnvoll ist, die Anzahl der Backlinks bzw. das Linkprofil mit denen von Wettbewerbern zu vergleichen. Falsch ist jedoch, dann einfach solche Links „beschaffen zu lassen“. Stattdessen muss man eine Strategie finden, in diesem Bereich für mehr natürliche Verlinkung zu sorgen – und dass wiederum kann nur über attraktive Inhalte gehen.

Optimierungspotential aufzeigen

Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass der Aufwand für eine sinnvollen Seo-Audit recht hoch ist – vor allem, weil man sich in die Inhalte eindenken muss. Das größte Optimierungspotential liegt fast immer im Bereich „Inhalte“ – hier ist der nachhaltige Seo-Erfolg am berechenbarsten und effektivsten.

Hierbei gibt es vor allem drei Ansätze:

Was fehlt? (Auf Basis einer Keyword-Recherche)

Wie kann man Inhalte der Website effektiver gewichten (Interne Verlinkung)?

Welche Inhalte (Keywords) eignen sich als Link-Magneten?

Der Aufwand einer solchen Analyse inklusive Hineindenken in die Inhalte und Bedürfnisse der User ist logischerweise recht hoch – und damit entsprechend teuer.

Was kostet ein Seo-Audit?

Nach meiner Erfahrung braucht man ungefähr den folgenden Zeitaufwand für einen sinnvollen und effektiven Seo-Audit:

Technische Analyse: ca. 2-4 Stunden

Einlesen in die Inhalte: ca. 4-8 Stunden

Wettbewerber-Analyse: ca. 2-4 Stunden

Keyword-Recherche: ca. 4-8 Stunden

Analyse der Backlink-Struktur: ca. 2-4 Stunden

Zusammenfassung, Priorisierte Checklist: ca. 2-4 Stunden

Einleitung: ca. 2-4 Stunden

Meeting / Schulung: ca. 4 Stunden

In der Summe kommt man damit auf rund 22 bis 40 Stunden. Bei einem Stundensatz von 100 Euro kostet so ein Seo-Audit also zwischen 2.200 und 4.000 Euro. Die Zeitangaben können natürlich im Einzelfall etwas abweichen – und auch der Stundensatz kann durchaus höher liegen.

Schwierig wird ein Seo-Audit dadurch, dass er natürlich nicht allumfassend sein kann. Eine richtige Wettbewerber-Analyse ist ebenso wie eine richtige Keyword-Analyse weitaus zeitintensiver. Auch beim Thema Backlinks kann man sehr viel tiefer einsteigen, vor allem dann, wenn es um große bzw. alte Seiten geht. Die Arbeiten am Seo-Audit sind im Grunde nur ein Einstieg, aber nie abschließend. Daher bietet es sich meist an, den Audit als Initial-Probe zu sehen, auf deren Grundlage man die entsprechende Agentur oder den Seo-Experten dann mit der Umsetzung beauftragt.

Außerdem muss einem Kunden bewusst sein, dass Seo keine einmalige Maßnahme ist. Die Suchalgorithmen verändern sich ebenso wie die Suchgewohnheiten der Menschen. Man muss eine Website pflegen und an die Bedürfnisse der Kunden anpassen.

Ein verantwortungsvoller Seo wird seinem Kunden bereits bei der ersten Anfrage durch einen schnellen Blick auf die Website sowie ein paar gezielten Nachfragen aufzeigen können, ob ein Seo-Audit überhaupt sinnvoll ist – ob die Seite also überhaupt das Potential hat, die Investitionskosten wieder einzuspielen. Ich persönlich lehne aus diesem Grund fast 90% der Anfragen ab (statt einen „Billig-Audit“ abzuliefern, von dem am Ende niemand etwas hat.)

Seo-Schulung / Meeting

Damit diese für viele doch relativ hohe Summe auch tatsächlich gut investiert ist, biete ich stets eine „Seo-Schulung“ mit an, in der genau dieser Seo-Audit im Zentrum steht. Dabei geht man die einzelnen Punkte durch und prüft, ob der Kunde sie wirklich verstanden hat. Außerdem muss ihm klar werden, wie aufwändig die Umsetzung werden wird.

Denn die Umsetzung ist bei einem Audit natürlich nie mit inbegriffen – die kostet extra. Jedem Kunden muss bewusst sein, dass die Seo-Maßnahmen erst umgesetzt werden müssen, damit sich auch tatsächlich ein Seo-Erfolg einstellt. Und dem Kunden muss klar sein, dass es inzwischen teilweise Monate dauert, ehe der Erfolg tatsächlich in stabilen Rankings sichtbar wird.

Im Idealfall enthält die priorisierte Checklist eine ungefähre Angabe, wie aufwändig die Umsetzung ist und wie lange das dauert. In der Praxis ist dieser Punkt jedoch meist schwer zu kalkulieren, da man die Ressourcen des Kunden schwer einschätzen kann, insbesondere was die Erstellung von guten Inhalten betrifft.In einem Metting (kann auch online stattfinden) kann man diese Punkte durchsprechen und abklären. In der Regel ist es sinnvoll, wenn neben der Geschäftsleitung noch eine Person aus dem Marketing und eine oder mehrere Personen aus der Technik dabei sind.

Merkmale eines guten Seo-Audit

Wie kann man nun die Qualität eine Seo-Audits erkennen? Vor allem an der Frage, wie individuell er auf die Inhalte eingeht. Je konkreter sich der Audit mit einzelnen Seiten beschäftigt und das Optimierungspotential nicht allgemein, sondern am konkreten Beispiel aufzeigt, um so mehr deutet das darauf hin, dass sich der Seo-Experte tatsächlich hineingedacht und analysiert hat.

Auch an der Frage „Was fehlt?“ kann man ganz gut erkennen, wie gut Wettbewerber- und Keyword-Analyse waren und wie kreativ sich der Autor mit dem Thema auseinander gesetzt hat.

Außerdem ist natürlich die Frage wichtig, auf welche Tools ein Autor bei der Analyse zurückgreifen kann – je mehr, um so besser. Man muss dabei jedoch bedenken, dass die Daten verschiedener Tools nie direkt miteinander vergleichbar sind. Oft kann man aber Tendenzen durch einen vergleichenden Blick auf ein anderes Tool verifizieren. Neben den fundamentalen Daten aus der GoogleSearchConsole sollte man wenigstens Zugriff auf mindestens zwei der folgenden (kostenpflichtigen) Tools haben:

Das kann man als Kunde natürlich im Vorfeld erfragen.

Ok, soviel dazu – aus meiner Sicht. Auch andere haben sich mit dem Thema beschäftigt, zum Beispiel:

Was meint ihr? Was habe ich vergessen? Zu viel des Guten, geht es auch viel billiger?