Die Seo-Luft ist raus …

Seit Wochen ärgere ich mich, dass ich hier im tagSeoBlog keine neuen Artikel mehr schreibe. Aber die Luft ist irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber immerhin habe ich das Gefühl, dass auch in anderen Seo-Blogs nicht mehr viel los ist. Obwohl alles so ungeheuer komplex zu sein scheint (RankBrain), ist es auf der anderen Seite doch inzwischen ganz einfach … Es hat sich alles auf den „für den User besten Content“ reduziert, „der für das Keyword angemessen ist„.

Der Spielraum für „Seo-Tricks“, den es lange Jahre gab, um sich kurzfristig und effektiv von den Wettbewerbern abzusetzen, ist kaum noch vorhanden. Einige haben das inzwischen begriffen – und sie investieren in redaktionelle Arbeit. Das ist auch gut und richtig – aber das Seo-Thema ist damit weitgehend abgegrast. Ein bischen Onpage, ein bisschen Seeding, das war es auch schon …

Linkbuilding ist nach dem letzten Penguin-Update wieder en vogue, aber nicht meine Welt …

Wer heutzutage noch große „Relaunches“ durchführt, ist selber schuld.

Leidenschaft kann man nicht planen, die spürt man oder nicht.

Authentizität kann man nicht erzwingen, die ist da oder nicht. Allerdings hat das auch mit Mut zu tun, und damit über den eigenen Schatten zu springen …

Wer heutzutage den Title nicht beachtet, keine Bilder nutzt, keine mobile (responsive) Version hat und Keyword-Analysen betreibt, ist eh ein Anfänger.

Kurzum: es ist alles gesagt und im Internet frei verfügbar.

Bildersuche: ich sehe schwarz!

In der Google Bildersuche ist es genau so gekommen, wie befürchtet. Der Traffic ist auf allen Ebenen um ca. 75 Prozent weggebrochen. Dauerhaft, stabil. Hier ein Beispiel: der Begriff „schwarz“ ist vermutlich besonders gut geeignet, weil diejenigen, die danach suchen bzw. ein Bild anklicken, kaum anderes im Sinn haben als ein schwarzes Bild. Mein Schwarz-Bild ist seit Monaten relativ stabil auf einer vorderen Position, insofern kann man den Besucherrückgang sehr genau beziffern:

Gleichzeitig wird das Hotlink-Problem durch die neue Bildersuche kaum noch beachtet. Die allermeisten Webmaster bekommen nun gar nicht mehr mit, ob Bilder via Hotlinking „geklaut“ wurden und wie hoch der Trafficverlust dadurch ist. Aber überspitzt formuliert: das ist jetzt eh egal… Die Klage von Freelens zieht sich wie erwartet hin, und inzwischen etabliert sich alles so, dass es kaum noch geändert werden kann. Globale Online-Unternehmen sind einfach mächtiger und schneller als nationale Parlamente und Gerichte.

Die Online-Welt verändert sich …

Logisch, alles entwickelt sich rasant schnell weiter. In vielen Fälle ist die Suche längst nicht mehr der Weg zu den Inhalten. Die neue Generation von Internet-Nutzern entwickelt ein völlig anderes Verständnis von dem, was Google ist und bietet. Mangels Alternativen auf dem Suchmaschinenmarkt nutzt Google immer mehr Dienste, um sich lukrative Geschäftsmodelle einzuverleiben. Warum auch nicht, wer sollte dagegen vorgehen? Und so viele Website-Betreiber haben ihre Inhalte soweit strukturiert, dass Google das nun prima nutzen kann…

Seo ist Content geworden

Kurzum: Seo ist (aus meiner Sicht) nicht mehr effektiv. Was wirklich dauerhaft von Nutzen ist, ist guter uniquer Content (weil er einen von Suchmaschinen unabhängigen Wert darstellt). Aber diese redaktionelle Arbeit hat nach meinem Verständnis kaum noch mit dem zu tun, was jahrelang als „Seo“ bezeichnet wurde. Selbst, wenn man dem auch noch interessante Aspekte abgewinnen kann :-)

Was nun aber nicht bedeuten soll, dass ich frustriert wäre und den Kopf in den Sand stecken würde. Es ist nur dieses „Seo-Thema“, das irgendwie sein Verfallsdatum überschritten hat. Zumindest bei mir… Wie sieht es bei Euch aus?