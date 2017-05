Seo für Nischenseiten: Workflow Beispiel (kostenlos)

Wer eine Nischenseite aufgebaut hat, kennt sicherlich das Problem, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo man nicht recht weiter weiß. Man hat alles erledigt, was auf der Start-ToDo-Liste stand, Wettbewerber-Analysen sind abgearbeitet … – und irgendwie fällt einem nicht ein, wie es weiter gehen soll. Im Folgenden zeige ich einen Workflow, der bei mir immer sehr gut und zuverlässig funktioniert. Das Ganze ist kostenlos, weil man dafür außer der Google-SearchConsole keinerlei weitere Tools braucht.

Google SearchConsole – mächtiges Tool

Der Ablauf ist sehr einfach: man schaut sich an, bei welchen Keywords man abgerutscht ist. Dabei zeigen sich nämlich häufig solche Begriffe, für die man eine zeit lang in den Rankings war – aber eben nicht dauerhaft, weil man das Thema gar nicht als Schwerpunkt bearbeitet hat. In der Google-SearchConsole kann man unter „Suchanfragen -> Suchanalyse“ diejenigen Begriffe sehen, für die man bei Google rankt. Als Beispielseite dient mir für die Screens mal wieder meine Seite Lichtmikroskop.net, deren Entwicklung ich hier im Blog schon mehrfach vorgestellt habe.

Diese Daten der SearchConsole sind ungeheuer mächtig. Man kann sie zwar nur für die letzten drei Monate einsehen (weshalb es sich immer lohnt, sie herunterzuladen und zu speichern), aber man kann in diesem Zeitraum einen „Vergleichszeitraum“ auswählen.

Einfacher Seo-Workflow …

Der Workflow ist nun ganz einfach: man wählt unter „Zeiträume -> Zeiträume vergleichen“ den Punkt „Letzte 28 Tage mit vorherigem Zeitraum vergleichen“ aus.

Dann wählt man als Anzeigekriterium die „Position“.

Wenn man nun in der rechten Spalte auf „Differenz“ klickt, dann wird die Liste so sortiert, dass man alles Keywords sieht, die in den letzten Tagen bzw. Wochen abgerutscht sind. Da man die Serps für dieses Keyword direkt öffnen kann, kann man schnell überblicken, was die vorderen Positionen zu diesem Keyword anbieten – und welche der eignen Seiten Google dafür eine Zeit lang in den Rankings hatte (zwar nicht immer, aber meistens).

Durch den Abfall wird klar: hier fehlt was. Bei mir ist es relativ häufig so, dass eine Seite in den Google-Rankings stand, die das Thema nur als kurzen Absatz in einem Artikel erwähnt, in dem es eigentlich um was ganz anderes geht.

Aber: offensichtlich kann sich Google gut vorstellen, dass ein Artikel von meiner Domain zu diesem Keyword ganz gut passen könnte – sonst hätte Google ja nicht versucht, die Besucher mit meinen Artikel in den Rankings zu befriedigen. Der Vorteil dieser Methode: man findet so relativ leicht und schnell solche Begriffe, mit denen man gute Chancen hat, relativ schnell in die vorderen Google-Rankings einzusteigen.

Erst prüfen, dann schreiben

Allerdings muss man die Keyywords natürlich noch prüfen, bevor man einen Artikel dazu verfasst:

Hat das Keyword überhaupt Relevanz für meine Seite? (Das ist meist der Fall …)

Kann man mit dem Keyword guten, qualifizierten Traffic gewinnen?

Kann man mit dem Artikel Leads erzeugen? Also kann man damit etwas verdienen?

Oder: Eignet sich der Inhalt als Linkziel? (gut für natürlichen Linkaufbau)

Bei mir ist das meist der Fall.

Man wird mit der Methode nicht nur neue Keywords erobern, sondern auch bestehende Rankings festigen.

Soviel dazu. Versucht es mal, ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und für die Einsteiger: das ist nur einer von vielen möglichen Workflows, um die eigene Nischenseite zu verbessern und voranzubringen …

Weiterlesen